Уколы для похудения дают эффект бумеранга: вес возвращается в четыре раза быстрее

8 января, 2026

Азбука здоровья 0 комментариев

Похудел — и снова поправился.

Новое исследование показывает: люди, использующие уколы для снижения веса, набирают килограммы после отказа от них гораздо быстрее, чем те, кто худел «по-старинке» — с помощью диеты и движения.

Учёные из Оксфордского университета выяснили, что препараты вроде Wegovy, Ozempic и Mounjaro действительно помогают сбросить вес. Но есть нюанс: после прекращения уколов вес возвращается в среднем за полтора–два года — и это в четыре раза быстрее, чем у людей, худевших без лекарств.

По данным исследования, опубликованного в British Medical Journal, участники на уколах теряли в среднем 8,3 кг, но уже в первый год после отмены препаратов возвращали почти 5 кг. А затем — практически весь прежний вес.

Те, кто принимал Wegovy и Mounjaro, худели сильнее — почти на 15 кг, но и эффект отката был резче: около 10 кг возвращались в течение первого года, а полный возврат веса происходил примерно за полтора года.

Для сравнения: люди, которые снижали вес за счёт диеты и физической активности, удерживали результат около четырёх лет.

Эксперты объясняют это просто. Пока человек на препарате, аппетит подавлен. Как только уколы прекращаются — «пищевой шум» возвращается, а вместе с ним и переедание. При этом привычки, которые помогают удерживать вес, часто не успевают закрепиться.

Исследование охватило 37 научных работ и более 9 тысяч человек. Оно также показало: после отказа от уколов уровень сахара в крови, холестерин и другие показатели здоровья тоже возвращаются к исходным значениям примерно за полтора года.

Сегодня в Великобритании уколы для похудения используют около 1,5 миллиона человек — это примерно 4 процента домохозяйств. Половина пациентов со временем прекращает лечение — из-за цены, побочных эффектов или потому что считает цель достигнутой.

Некоторые специалисты уже говорят прямо: ожирение — хроническое состояние, и для части людей уколы могут стать пожизненной терапией, как лекарства от давления. Другие настаивают: без параллельной работы над питанием и образом жизни эффект будет временным.

Вывод простой, но неприятный:
чудо-уколы работают — пока вы их колете.

В дремучем лесу Иецавы: Латвия готовит пороховые заряды для армии

Новости Латвии 20:00

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Важно 19:36

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Важно 19:34

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Животные 19:18

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Важно 18:54

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Выбор редакции 18:49

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Важно 18:44

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

