Уколы для похудения дают эффект бумеранга: вес возвращается в четыре раза быстрее

Новое исследование показывает: люди, использующие уколы для снижения веса, набирают килограммы после отказа от них гораздо быстрее, чем те, кто худел «по-старинке» — с помощью диеты и движения.

Учёные из Оксфордского университета выяснили, что препараты вроде Wegovy, Ozempic и Mounjaro действительно помогают сбросить вес. Но есть нюанс: после прекращения уколов вес возвращается в среднем за полтора–два года — и это в четыре раза быстрее, чем у людей, худевших без лекарств.

По данным исследования, опубликованного в British Medical Journal, участники на уколах теряли в среднем 8,3 кг, но уже в первый год после отмены препаратов возвращали почти 5 кг. А затем — практически весь прежний вес.

Те, кто принимал Wegovy и Mounjaro, худели сильнее — почти на 15 кг, но и эффект отката был резче: около 10 кг возвращались в течение первого года, а полный возврат веса происходил примерно за полтора года.

Для сравнения: люди, которые снижали вес за счёт диеты и физической активности, удерживали результат около четырёх лет.

Эксперты объясняют это просто. Пока человек на препарате, аппетит подавлен. Как только уколы прекращаются — «пищевой шум» возвращается, а вместе с ним и переедание. При этом привычки, которые помогают удерживать вес, часто не успевают закрепиться.

Исследование охватило 37 научных работ и более 9 тысяч человек. Оно также показало: после отказа от уколов уровень сахара в крови, холестерин и другие показатели здоровья тоже возвращаются к исходным значениям примерно за полтора года.

Сегодня в Великобритании уколы для похудения используют около 1,5 миллиона человек — это примерно 4 процента домохозяйств. Половина пациентов со временем прекращает лечение — из-за цены, побочных эффектов или потому что считает цель достигнутой.

Некоторые специалисты уже говорят прямо: ожирение — хроническое состояние, и для части людей уколы могут стать пожизненной терапией, как лекарства от давления. Другие настаивают: без параллельной работы над питанием и образом жизни эффект будет временным.

Вывод простой, но неприятный:

чудо-уколы работают — пока вы их колете.