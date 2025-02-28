Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

Угрожаешь перейти к другому оператору? — Получи более низкие счета за телефон! Так ли это?

Редакция PRESS 28 февраля, 2025 11:30

Важно 0 комментариев

Вы когда-нибудь сравнивали свои счета за мобильную связь со счетами друзей или коллег и удивлялись, почему они платят меньше, хотя пользуются одними и теми же услугами?

На современном рынке, где конкуренция очень жесткая, а клиенты становятся все более осведомленными, вопрос разницы в ценах актуален как никогда. Действительно ли лучшие предложения достаются только тем, кто угрожает перейти к конкурентам? LA.LV решил узнать об этом у трех ведущих операторов мобильной связи — Tele2, LMT и Bite Latvija.

LMT

Илзе Саулите, директор по обслуживанию частных клиентов LMT, объясняет, что скидки и специальные предложения зависят от политики компании и индивидуальных отношений с клиентами, а не от того, рассматривает ли клиент возможность перехода к другому поставщику услуг. У LMT есть предложения для определенных групп клиентов, таких как студенты, молодежь, пожилые люди и многодетные семьи. Количество услуг, используемых у LMT, также может влиять на общий счет: например, «Семейное предложение» предусматривает более низкую плату за различные услуги.

Динамика рынка и потребности клиентов постоянно меняются. Клиенты рассматривают возможность перехода к другому поставщику, если считают, что он может предложить лучшее соотношение цены и качества. Мы уважаем выбор каждого клиента и считаем, что самое главное — предоставлять качественные услуги и предлагать надежные условия сотрудничества. Наша цель — предлагать решения, которые отвечают индивидуальным потребностям клиентов, сохраняя при этом устойчивое партнерство.

LMT предоставляет высококачественные услуги и конкурентоспособные цены всем клиентам, включая постоянных. Наша ценовая политика и специальные предложения разработаны с учетом индивидуальных потребностей различных клиентов. Для получения подробной информации о текущих предложениях, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Tele2

Оскар Фирманис, руководитель отдела по связям с общественностью оператора мобильной связи Tele2 в Латвии, подчеркивает, что для всех клиентов в основном действуют стандартные цены на услуги, которые указаны на сайте компании. Однако существуют различные промо-периоды и акции лояльности, в рамках которых ценовые предложения могут меняться. Tele2 также предлагает социальные тарифные планы для молодежи и пожилых людей, стоимость которых ниже стандартной цены на ту же услугу.

Оскар Фирманис подчеркивает, что Tele2 — единственный оператор мобильной связи, у которого есть программа комплиментов. В ее рамках существующие клиенты могут получать различные специальные предложения как от Tele2, так и от партнеров компании. Ознакомиться с этими предложениями, которые регулярно обновляются, можно на сайте Tele2.

Конкуренция в мобильной индустрии очень жесткая, и у клиентов есть широкий выбор. Поэтому нередко пользователи переходят от одного оператора к другому. Безусловно, главным выгодоприобретателем в такой ситуации становятся сами потребители.

Bite Latvija

Улдис Вернерс, руководитель команды частного сегмента Bite Latvija, отвечая на вопросы, отмечает, что компания предлагает конкретные тарифные планы с фиксированными ценами, но клиенты регулярно получают возможность воспользоваться различными акциями и специальными предложениями. Эти предложения могут включать скидки на определенный период — чаще всего на 24 месяца, пакеты услуг с более выгодными условиями или дополнительные льготы для долгосрочных клиентов.

Разница в счетах между клиентами, пользующимися одинаковыми услугами, объясняется наличием таких акций. Одни подписались на тарифный план по стандартной цене, а другие воспользовались специальными предложениями, действовавшими в определенный период. Кроме того, сумма счета может варьироваться в зависимости от дополнительных услуг, которыми решил воспользоваться клиент.

«Bite Latvija регулярно предлагает специальные акции как для новых, так и для существующих клиентов, и каждый может найти для себя подходящее решение. Мы работаем на латвийском рынке уже двадцать лет и за это время разработали широкий спектр предложений. Мы стремимся предоставлять современные, доступные и индивидуальные варианты для каждого».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы Аболиньш возглавит Центр кризисного управления

Новости Латвии 15:24

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскар Аболиньш по результатам конкурса возглавит Центр кризисного управления (ЦКУ), сообщили агентству ЛЕТА в Кабинете министров.

Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскар Аболиньш по результатам конкурса возглавит Центр кризисного управления (ЦКУ), сообщили агентству ЛЕТА в Кабинете министров.

Читать
Загрузка

Возгорание дома в центре Риги удалось быстро локализовать: дороги все еще перекрыты

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, но пламя достаточно быстро удалось локализовать.

В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, но пламя достаточно быстро удалось локализовать.

Читать

Политик знает, как улучшить интеграцию: направить деньги из фонда интеграции в органы безопасности

Важно 15:15

Важно 0 комментариев

Выступая в передаче Press klubs председатель националистической организации Austošā Saule, писатель, теоретик и земессарг Райвис Зелтитс предложил более эффективный способ интеграции русскоязычных, чем вкладывание миллионов в бесполезный Фонд общественной интеграции.

Выступая в передаче Press klubs председатель националистической организации Austošā Saule, писатель, теоретик и земессарг Райвис Зелтитс предложил более эффективный способ интеграции русскоязычных, чем вкладывание миллионов в бесполезный Фонд общественной интеграции.

Читать

Европа меняет банкноты: как будут выглядеть новые евро?

Выбор редакции 15:04

Выбор редакции 0 комментариев

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений. На купюрах могут появится либо выдающиеся личности европейского масштаба, либо различные участки рек и виды птиц. Эскизы новых евробанкнот могут появиться уже в 2026 году, а введены в оборот — еще через несколько лет. Зачем же понадобилось отказываться от уже привычных всем мостов и окон в различных архитектурных стилях и изобретать что-то новое?

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений. На купюрах могут появится либо выдающиеся личности европейского масштаба, либо различные участки рек и виды птиц. Эскизы новых евробанкнот могут появиться уже в 2026 году, а введены в оборот — еще через несколько лет. Зачем же понадобилось отказываться от уже привычных всем мостов и окон в различных архитектурных стилях и изобретать что-то новое?

Читать

ВВП Латвии в прошлом году уменьшился на 0,4%

Бизнес 15:03

Бизнес 0 комментариев

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе в четвертом квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, сокращение ВВП составило 0,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе в четвертом квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, сокращение ВВП составило 0,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Читать

Проезд в поездах за год подорожал в Латвии на 22%

Новости Латвии 14:59

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя стоимость проезда на поезде в Латвии в прошлом году выросла на 22 % - с 1,61 евро до 1,97 евро, сообщила LETA.

Средняя стоимость проезда на поезде в Латвии в прошлом году выросла на 22 % - с 1,61 евро до 1,97 евро, сообщила LETA.

Читать

Автобус Ecolines частично сгорел на Вентспилсском шоссе в Кемери (ВИДЕО)

Важно 14:47

Важно 0 комментариев

Автобус фирмы «Ecolines» частично сгорел в пятницу в Кемери на Вентспилсском шоссе, но пассажиры не пострадали, выяснило информационное агентство LETA.

Автобус фирмы «Ecolines» частично сгорел в пятницу в Кемери на Вентспилсском шоссе, но пассажиры не пострадали, выяснило информационное агентство LETA.

Читать