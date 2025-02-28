Угрожаешь перейти к другому оператору? — Получи более низкие счета за телефон! Так ли это?

На современном рынке, где конкуренция очень жесткая, а клиенты становятся все более осведомленными, вопрос разницы в ценах актуален как никогда. Действительно ли лучшие предложения достаются только тем, кто угрожает перейти к конкурентам? LA.LV решил узнать об этом у трех ведущих операторов мобильной связи — Tele2, LMT и Bite Latvija.

LMT

Илзе Саулите, директор по обслуживанию частных клиентов LMT, объясняет, что скидки и специальные предложения зависят от политики компании и индивидуальных отношений с клиентами, а не от того, рассматривает ли клиент возможность перехода к другому поставщику услуг. У LMT есть предложения для определенных групп клиентов, таких как студенты, молодежь, пожилые люди и многодетные семьи. Количество услуг, используемых у LMT, также может влиять на общий счет: например, «Семейное предложение» предусматривает более низкую плату за различные услуги.

Динамика рынка и потребности клиентов постоянно меняются. Клиенты рассматривают возможность перехода к другому поставщику, если считают, что он может предложить лучшее соотношение цены и качества. Мы уважаем выбор каждого клиента и считаем, что самое главное — предоставлять качественные услуги и предлагать надежные условия сотрудничества. Наша цель — предлагать решения, которые отвечают индивидуальным потребностям клиентов, сохраняя при этом устойчивое партнерство.



LMT предоставляет высококачественные услуги и конкурентоспособные цены всем клиентам, включая постоянных. Наша ценовая политика и специальные предложения разработаны с учетом индивидуальных потребностей различных клиентов. Для получения подробной информации о текущих предложениях, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Tele2

Оскар Фирманис, руководитель отдела по связям с общественностью оператора мобильной связи Tele2 в Латвии, подчеркивает, что для всех клиентов в основном действуют стандартные цены на услуги, которые указаны на сайте компании. Однако существуют различные промо-периоды и акции лояльности, в рамках которых ценовые предложения могут меняться. Tele2 также предлагает социальные тарифные планы для молодежи и пожилых людей, стоимость которых ниже стандартной цены на ту же услугу.

Оскар Фирманис подчеркивает, что Tele2 — единственный оператор мобильной связи, у которого есть программа комплиментов. В ее рамках существующие клиенты могут получать различные специальные предложения как от Tele2, так и от партнеров компании. Ознакомиться с этими предложениями, которые регулярно обновляются, можно на сайте Tele2.

Конкуренция в мобильной индустрии очень жесткая, и у клиентов есть широкий выбор. Поэтому нередко пользователи переходят от одного оператора к другому. Безусловно, главным выгодоприобретателем в такой ситуации становятся сами потребители.

Bite Latvija

Улдис Вернерс, руководитель команды частного сегмента Bite Latvija, отвечая на вопросы, отмечает, что компания предлагает конкретные тарифные планы с фиксированными ценами, но клиенты регулярно получают возможность воспользоваться различными акциями и специальными предложениями. Эти предложения могут включать скидки на определенный период — чаще всего на 24 месяца, пакеты услуг с более выгодными условиями или дополнительные льготы для долгосрочных клиентов.



Разница в счетах между клиентами, пользующимися одинаковыми услугами, объясняется наличием таких акций. Одни подписались на тарифный план по стандартной цене, а другие воспользовались специальными предложениями, действовавшими в определенный период. Кроме того, сумма счета может варьироваться в зависимости от дополнительных услуг, которыми решил воспользоваться клиент.

«Bite Latvija регулярно предлагает специальные акции как для новых, так и для существующих клиентов, и каждый может найти для себя подходящее решение. Мы работаем на латвийском рынке уже двадцать лет и за это время разработали широкий спектр предложений. Мы стремимся предоставлять современные, доступные и индивидуальные варианты для каждого».