Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 5. Января Завтра: Simanis, Zintis
Доступность

Учёные сделали неожиданное открытие: ИИ может работать «по-человечески»

Редакция PRESS 5 января, 2026 11:20

Наука 0 комментариев

Искусственный интеллект годами обучают на миллиардах изображений и текстов, тратя колоссальные деньги и энергию. Но новое исследование показывает: огромные массивы данных могут быть не так уж необходимы.

Учёные из Johns Hopkins University выяснили, что ИИ с архитектурой, похожей на человеческий мозг, способен демонстрировать мозгоподобную активность ещё до начала обучения. То есть — без миллионов примеров и месяцев тренировок.

Исследователи сравнили несколько популярных архитектур ИИ: трансформеры, полностью связанные сети и сверточные нейросети. Ни одна из моделей не проходила предварительного обучения. Системам просто показывали изображения — людей, животных и предметов — и измеряли, как они «реагируют» внутри.

Результат оказался неожиданным. Увеличение размеров трансформеров почти не приближало их к работе человеческого мозга. А вот сверточные нейросети начинали вести себя так, будто уже прошли масштабное обучение — их внутренняя активность напоминала реакции мозга людей и приматов.

По словам авторов, дело не в количестве данных, а в правильном «чертежe» системы. Человеческий мозг эволюционировал так, чтобы учиться быстро и с минимальным объёмом информации — и ИИ может получить такое же преимущество, если строить его по биологическим принципам.

Это открытие ставит под сомнение нынешнюю гонку за всё большими дата-центрами и вычислительными мощностями. В будущем ИИ может стать быстрее, дешевле и энергоэффективнее — просто за счёт более умной архитектуры, а не бесконечного обучения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский. «Может произойти то же самое»: «Неаткарига»
Важно

«Кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский. «Может произойти то же самое»: «Неаткарига»

Единый по Риге: запомните новый номер телефона
Важно

Единый по Риге: запомните новый номер телефона

Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?
Важно

Штраф до 280 евро: пойдут проверки детекторов дыма?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

This is Хорошо? Стас Давыдов вступил в ряды партии «Прогрессивных»

Важно 12:31

Важно 0 комментариев

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Читать
Загрузка

Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 12:24

Азбука здоровья 0 комментариев

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Читать

Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила

Новости Латвии 12:17

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Читать

Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Читать

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис

Латышские СМИ 12:00

Латышские СМИ 0 комментариев

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Читать

KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах

Новости Латвии 11:58

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

Читать