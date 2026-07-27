В небольшом эксперименте приняли участие 47 женщин в возрасте от 50 до 79 лет с лишним весом или ожирением. В течение шести месяцев все они старались сократить рацион примерно на 500 калорий в день.
Но часть участниц получила ещё одно правило: всю еду нужно было уместить в девятичасовое окно и закончить ужин не позднее чем за четыре часа до сна.
Чаще всего это означало завтрак около десяти утра и последний приём пищи примерно в шесть вечера.
Остальные женщины продолжали есть в привычном режиме, растягивая завтрак, перекусы и ужин примерно на 12 часов.
К концу эксперимента обе группы похудели примерно одинаково, в среднем на семь килограммов. Но результаты тестов оказались разными.
Женщины, которые раньше прекращали есть, лучше справились с заданиями на пространственное планирование и решение задач. Они также допускали меньше ошибок в некоторых тестах на память и обучение.
На скорость реакции и способность выполнять несколько задач одновременно новый режим заметно не повлиял. Поэтому говорить о найденном способе остановить деменцию пока рано.
Само исследование было небольшим, а его результаты только представили на научной конференции. Полноценная публикация и более крупные испытания ещё впереди.
Учёные пока не знают, почему ограничение времени приёмов пищи могло повлиять на результаты. Одна из версий связана с внутренними часами организма.
Поздняя еда может нарушать естественный суточный ритм, влиять на уровень сахара в крови, обмен веществ, состояние сосудов и воспалительные процессы. А всё это постепенно отражается и на мозге.
Исследователи подчёркивают, что речь не идёт о голодании или отказе от ужина. Участницы ели обычную пищу, но делали это в более короткий промежуток времени и не перекусывали перед сном.
Пока вывод звучит намного скромнее громких обещаний: возможно, для мозга важно не только то, что лежит на тарелке, но и то, во сколько эта тарелка появляется на столе.
И привычный ночной поход к холодильнику однажды может оказаться не таким безобидным, как кажется.
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