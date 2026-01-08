Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные нашли трюк для мозга: как сделать легче тренировку ?

Почему для одних пробежка — мучение, а другие будто «едут на автопилоте»?
Оказывается, дело не только в мышцах и выносливости. Мозг решает, насколько тяжёлой кажется нагрузка.

Учёные из Университета Монреаля обнаружили неожиданный эффект: если перед тренировкой воздействовать на сухожилия вибрационным массажёром, упражнения ощущаются легче, даже когда тело работает интенсивнее.

В эксперименте добровольцы занимались на велотренажёре. Перед одной из тренировок им в течение 10 минут воздействовали вибрационным массажёром на сухожилия ахилла и колена. Во второй сессии никакого воздействия не было.

Результат оказался впечатляющим. После использования вибрационного массажёра участники:

выдавали большую мощность,
имели более высокий пульс,
но при этом не ощущали, что нагрузка стала тяжелее.
Проще говоря, мышцы и сердце работали активнее, а чувство усилия оставалось прежним.

Учёные объясняют это тем, что вибрационный массажёр меняет сигналы, которые сухожилия передают в мозг. В результате мозг иначе интерпретирует физическую нагрузку и воспринимает её как менее утомительную.

Речь идёт не о расслаблении мышц и не о массаже в привычном смысле. Вибрационный массажёр воздействует именно на рецепторы сухожилий, влияя на то, как мозг оценивает усилие.

Пока эффект проверяли только во время коротких трёхминутных тренировок, а не при длительных нагрузках. Но это первый случай, когда такой результат удалось показать в реальном физическом упражнении.

Исследователи считают, что в будущем этот подход может помочь людям, которым сложно начать заниматься спортом. Если нагрузка ощущается менее пугающей, вероятность отказаться от тренировки снижается.

Следующий этап — изучить, как именно меняется работа мозга во время такой стимуляции, с помощью ЭЭГ и МРТ.

Вывод простой: иногда, чтобы тренироваться больше, нужно не усиливать тело, а немного иначе настроить мозг.

В дремучем лесу Иецавы: Латвия готовит пороховые заряды для армии

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

