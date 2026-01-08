Учёные нашли трюк для мозга: как сделать легче тренировку ?

Учёные из Университета Монреаля обнаружили неожиданный эффект: если перед тренировкой воздействовать на сухожилия вибрационным массажёром, упражнения ощущаются легче, даже когда тело работает интенсивнее.

В эксперименте добровольцы занимались на велотренажёре. Перед одной из тренировок им в течение 10 минут воздействовали вибрационным массажёром на сухожилия ахилла и колена. Во второй сессии никакого воздействия не было.

Результат оказался впечатляющим. После использования вибрационного массажёра участники:

выдавали большую мощность,

имели более высокий пульс,

но при этом не ощущали, что нагрузка стала тяжелее.

Проще говоря, мышцы и сердце работали активнее, а чувство усилия оставалось прежним.

Учёные объясняют это тем, что вибрационный массажёр меняет сигналы, которые сухожилия передают в мозг. В результате мозг иначе интерпретирует физическую нагрузку и воспринимает её как менее утомительную.

Речь идёт не о расслаблении мышц и не о массаже в привычном смысле. Вибрационный массажёр воздействует именно на рецепторы сухожилий, влияя на то, как мозг оценивает усилие.

Пока эффект проверяли только во время коротких трёхминутных тренировок, а не при длительных нагрузках. Но это первый случай, когда такой результат удалось показать в реальном физическом упражнении.

Исследователи считают, что в будущем этот подход может помочь людям, которым сложно начать заниматься спортом. Если нагрузка ощущается менее пугающей, вероятность отказаться от тренировки снижается.

Следующий этап — изучить, как именно меняется работа мозга во время такой стимуляции, с помощью ЭЭГ и МРТ.

Вывод простой: иногда, чтобы тренироваться больше, нужно не усиливать тело, а немного иначе настроить мозг.