Учёные нашли причину возгорания электромобилей. И она глубже, чем вы думаете!

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 12:20

Наука

Перспективные батареи для электромобилей годами показывали результат хуже ожидаемого — теряли ёмкость, быстрее деградировали и в отдельных случаях становились источником возгораний. Теперь учёные нашли причину, которую раньше просто не видели.

Исследователи из Университета Чикаго и национальной лаборатории Argonne National Laboratory выяснили, что современные литий-ионные батареи с так называемой однокристаллической структурой разрушаются не так, как считалось раньше. Работа опубликована в журнале Nature Nanotechnology.

Долгое время инженеры боролись с трещинами в катодах батарей, состоящих из множества мелких кристаллов. Такие материалы со временем «расходятся по швам» при зарядке и разрядке. Чтобы избежать этого, индустрия начала переходить на однокристаллические катоды, у которых нет внутренних границ между зёрнами. Но ожидаемого скачка надёжности не произошло.

Новое исследование показало почему. В однокристаллических материалах химические реакции внутри частицы идут неравномерно. Одни зоны реагируют быстрее, другие — медленнее. Это создаёт внутренние напряжения, из-за которых кристалл трескается изнутри, даже без «слабых мест», характерных для старых батарей.

«Если люди не будут доверять безопасности и долговечности батарей, они просто не выберут электромобили», — объясняет один из авторов работы, химик Халил Амин.

Самое неожиданное — пересмотр роли материалов. В традиционных батареях кобальт считался проблемным элементом, а марганец — полезным. В однокристаллических катодах всё оказалось наоборот: марганец усиливал механические повреждения, а кобальт, вопреки репутации, делал батареи устойчивее и продлевал срок службы.

По словам профессора Ширли Менг, это означает, что старые правила проектирования батарей больше не работают. Для новых поколений аккумуляторов нужны другие комбинации материалов и принципиально иные инженерные подходы.

Кобальт остаётся дорогим и дефицитным, поэтому следующий шаг — поиск более доступных заменителей с тем же эффектом. Но главное уже ясно: слабое место батарей электромобилей всё это время находилось не снаружи, а глубоко внутри кристалла. И теперь у индустрии появился шанс это исправить.
 
 
 

«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050
«Если это «план развития», то советую покупать билет из Латвии в один конец»: Pietiek о стратегии LV2050

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?
Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа
Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!" Силиня в отрыве от реальности?

Важно

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Важно

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Наука

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Важно

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

Латышские СМИ

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Важно

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Новости Латвии

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

