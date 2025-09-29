Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Учителей, уборщиц и учеников!» Требование проверить госязык у всех (1)

Редакция PRESS 29 сентября, 2025 15:32

Важно 1 комментариев

LETA

Большой общественный резонанс вызвало открытое письмо учителя истории по имени Каспарс ко всем жителям Латвии о том, насколько ужасная ситуация в школах на самом деле. Свои размышления он озаглавил «Картинка есть, звука нет», подчеркнув, что реальное положение дел трагично.

«Как может быть, что в 6–9 классах есть ученики, которые не понимают сказанное по-латышски? Родители и педагоги совершили преступление против детей, потому что теперь их обучение практически невозможно!» — заявил педагог.

Эта тема чувствительная, и мнения резко расходятся. В социальной сети X развернулась новая дискуссия. Депутат Рижской думы Рита Эва Нашениеце считает, что во всех бывших русских школах детям необходимо проводить проверку знаний государственного языка.

"Чтобы положить конец самообману и обману, ВСЕ бывшие русские школы должны проверить языковые навыки всех учащихся. И это должно быть сделано независимым государственным учреждением. Департамент образования Латвийской Республики не будет реальным координатором этого процесса. Те, кто не сможет усвоить материал, будут отстранены от учёбы на год…"

В комментариях Нейл пишет, что «в русских (и любых других) школах законом нужно запретить общение по-русски и вне уроков. Учителям, ученикам, уборщицам — всем! Решение бывшего омбудсмена, что на переменах можно говорить на любом языке, — настоящее вредительство, потому что это блокирует процесс освоения языка на две трети».

А Алвине отмечает: «Дети и родители должны понимать, что не получат аттестат об окончании школы, если не будут знать государственный язык. Но все эти годы царила несправедливость. Ученики сдавали экзамены с разными хитростями, и министерство наверняка это знает».

Другой комментатор пишет: «Многие удивляются, что в русских школах до сих пор не освоили латышский язык. А я удивлялся, что мои дети так и не выучили русский язык, хотя уроки были и учебные материалы тоже. Зато английский язык освоили без особых усилий…»

Ему отвечают: «Очень многое, если не всё, определяет среда, в том числе школьная. Поэтому для русских — даже на переменах и в быту всё должно быть по-латышски. Формально что-то учить бесполезно, если сохраняется комфортная русская атмосфера в школе и жизни. Английский язык легко усваивается через глобальную сеть».

Кто-то другой советует: «Это единственно правильное решение! Студенты, например, уезжая по программе Erasmus, способны сами освоить язык, понять, как учиться и что делать, чтобы добиться успеха. Но школьников нужно учить! Те учителя, которые этого не сделали, не достигли цели — почему они до сих пор работают?»

Другой пользователь напоминает: «Депортированные латышские дети, а также дети латышских беженцев в эмиграции за 3–4 месяца в школах начинали учиться на языках тех стран, куда они попали. Так же и нынешние дети латвийской экономической эмиграции начинают учиться на языке страны проживания без переходного периода».

Кто-то пишет: «Согласен. Но очень жду ответственности и последствий для тех, кто некачественно внедрил переход и не контролировал процесс. Нужно положить конец безответственности в государственном управлении. Слишком много провальных реформ в образовании, и всё время за них отвечают одни и те же “эксперты”».

Другая женщина утверждает: «Очень хорошим примером образовательной системы (и я не шучу) была советская программа русификации. Как вы думаете, почему в советские времена для получения среднего образования в русских школах хватало 10 классов, а латыши учились 11 лет?»

Ещё один комментатор спрашивает: «А вы знаете, что в конце учебного года в школах проходят проверочные работы по латышскому языку? Одновременно можно было бы отмечать, сколько лет человек живёт в Латвии и какой он национальности. Такие исследования были бы интересными».

Один мужчина сердито подытоживает: «В Латвии уже давно нет образования. Можно спокойно не посещать школу — результат будет тот же».

В Резекне возвращают бесплатный проезд для пожилых: оппозиция волнуется (1)

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 1 комментариев

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Поехал на красный свет: подробности аварии поезда в Риге (1)

Важно 18:31

Важно 1 комментариев

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Скачок напряжения: за неделю цены на электричество заметно выросли (1)

Важно 18:22

Важно 1 комментариев

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Попытка выжить: еще одна отрасль на пороге чрезвычайной ситуации (1)

Бизнес 18:14

Бизнес 1 комментариев

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому? (1)

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 1 комментариев

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Путин утвердил выход России из Конвенции против пыток (1)

Мир 17:55

Мир 1 комментариев

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

