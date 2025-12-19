Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Силиня: нужно менять мышление вооруженных сил

© LETA 19 декабря, 2025 10:40

Необходимо менять мышление вооруженных сил, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью журналу "Sestdiena".

На вопрос о возможности контролировать, насколько рационально расходуется оборонный бюджет, например, "не закупается ли там оружие и вооружение для позапрошлых войн", Силиня ответила, что это очень сложный вопрос. Поэтому часто много времени уходит на обсуждение на закрытых заседаниях в безопасной переговорной комнате. "Необходимо изменить мышление вооруженных сил", - считает глава правительства.

На вопрос о том, не изменилось ли уже это мышление, она ответила, что частично это произошло. "На это требуется время. Есть планы НАТО, армия им следует, никто не собирается их оспаривать. Но реальность такова, и украинский опыт это показывает, что ситуация меняется очень быстро", - добавила она.

По мнению премьер-министра, хорошо, что Национальные вооруженные силы создали центр дроновой подготовки и адаптируют свои возможности, "но ясно, что кроме электронной войны нельзя исключать и тяжелую, если таковая будет". "Мы готовимся к войне, чтобы быть готовыми к миру", - резюмировала она.

Силиню также спросили, почему инициаторы денонсации Стамбульской конвенции отступили, когда фактически уже проголосовали за денонсацию. "Возможно, премьер-министру удалось их убедить, - ответила Силиня. - Конечно, мы с ними разговаривали". При этом она считает, что эти партии в первую очередь "испугались народа".

На вопрос, будет ли она возглавлять правительство до парламентских выборов, Силиня ответила, что это зависит от того, какие решения впереди, но на данный момент ничего нового нет, и "Новое Единство" не планирует выдвигать другого кандидата на пост премьер-министра, а также ясно сказало, что в данный момент не войдет в другое правительство с другим премьер-министром.
 

Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности
Латвиец открыл SMS якобы из налоговой и в момент лишился 2500 евро на счету: подробности (1)

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

