Силиня: нужно менять мышление вооруженных сил

На вопрос о возможности контролировать, насколько рационально расходуется оборонный бюджет, например, "не закупается ли там оружие и вооружение для позапрошлых войн", Силиня ответила, что это очень сложный вопрос. Поэтому часто много времени уходит на обсуждение на закрытых заседаниях в безопасной переговорной комнате. "Необходимо изменить мышление вооруженных сил", - считает глава правительства.

На вопрос о том, не изменилось ли уже это мышление, она ответила, что частично это произошло. "На это требуется время. Есть планы НАТО, армия им следует, никто не собирается их оспаривать. Но реальность такова, и украинский опыт это показывает, что ситуация меняется очень быстро", - добавила она.

По мнению премьер-министра, хорошо, что Национальные вооруженные силы создали центр дроновой подготовки и адаптируют свои возможности, "но ясно, что кроме электронной войны нельзя исключать и тяжелую, если таковая будет". "Мы готовимся к войне, чтобы быть готовыми к миру", - резюмировала она.

Силиню также спросили, почему инициаторы денонсации Стамбульской конвенции отступили, когда фактически уже проголосовали за денонсацию. "Возможно, премьер-министру удалось их убедить, - ответила Силиня. - Конечно, мы с ними разговаривали". При этом она считает, что эти партии в первую очередь "испугались народа".

На вопрос, будет ли она возглавлять правительство до парламентских выборов, Силиня ответила, что это зависит от того, какие решения впереди, но на данный момент ничего нового нет, и "Новое Единство" не планирует выдвигать другого кандидата на пост премьер-министра, а также ясно сказало, что в данный момент не войдет в другое правительство с другим премьер-министром.

