В России отключат все мобильники, не прошедшие официальную проверку: прощай, запрещенный соцсети

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 11:41

Мир 0 комментариев

LETA

Российские власти готовятся сделать обязательной привязку мобильных устройств россиян к сим-картам и отключить от сети все гаджеты, которые не пройдут эту процедуру. По данным источников «Коммерсанта» на телеком-рынке, для этого планируется запустить единую базу IMEI — уникальных номеров устройств, которые им присваивают производители. Уже с 2027 года должно вступить в силу требование о привязке IMEI к абонентскому номеру, а с 2028-го подключаться к сети смогут только те гаджеты, которые были зарегистрированы в базе, пишет The Moscow Times.

«Конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом. С точки зрения абонента эффект от нового регулирования — будет нельзя вставить сим-карту в то устройство, IMEI которого не записан в договоре», — объяснил собеседник издания на телеком-рынке. Базу IMEI-номеров создает Минцифры. До этого замглавы министерства Дмитрий Угнивенко говорил, что она заработает в 2026 году. При этом обязательную регистрацию в ней сделают платной. Для официально ввезенных устройств она будет «небольшой фиксированной», а для ввезенных всерую может составить «определенный процент от стоимости устройства», пояснили «Коммерсанту» в Минцифры.

Вырученные средства могут быть направлены либо в федеральный бюджет, либо на строительство базовых станций в малых населенных пунктах, отметил источник издания на телеком-рынке. По его оценке, объем серого рынка, с которого будет взиматься плата, составляет около 1 трлн руб. «Технологический сбор и повышение НДС до 22% существенно увеличат контрабандный ввоз устройств, и доля товара, облагаемого НДС, еще сильнее упадет», — пояснил он.

Незарегистрированные устройства просто не будут работать в сетях операторов, что лишает смысла контрабандный ввоз, говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. «С другой стороны, система привязки устройств к абонентам естественным образом расширяет возможности идентификации пользователей», — отметил он. Эксперт также добавил, что мобильную связь в стране может парализовать, в случае если база IMEI окажется недоступна.

 

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

