В России отключат все мобильники, не прошедшие официальную проверку: прощай, запрещенный соцсети

«Конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом. С точки зрения абонента эффект от нового регулирования — будет нельзя вставить сим-карту в то устройство, IMEI которого не записан в договоре», — объяснил собеседник издания на телеком-рынке. Базу IMEI-номеров создает Минцифры. До этого замглавы министерства Дмитрий Угнивенко говорил, что она заработает в 2026 году. При этом обязательную регистрацию в ней сделают платной. Для официально ввезенных устройств она будет «небольшой фиксированной», а для ввезенных всерую может составить «определенный процент от стоимости устройства», пояснили «Коммерсанту» в Минцифры.

Вырученные средства могут быть направлены либо в федеральный бюджет, либо на строительство базовых станций в малых населенных пунктах, отметил источник издания на телеком-рынке. По его оценке, объем серого рынка, с которого будет взиматься плата, составляет около 1 трлн руб. «Технологический сбор и повышение НДС до 22% существенно увеличат контрабандный ввоз устройств, и доля товара, облагаемого НДС, еще сильнее упадет», — пояснил он.

Незарегистрированные устройства просто не будут работать в сетях операторов, что лишает смысла контрабандный ввоз, говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. «С другой стороны, система привязки устройств к абонентам естественным образом расширяет возможности идентификации пользователей», — отметил он. Эксперт также добавил, что мобильную связь в стране может парализовать, в случае если база IMEI окажется недоступна.