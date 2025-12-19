Детей не пускают в школы, отменяют авиарейсы: европейская столица задыхается от смога!

В четверг несколько рейсов из аэропорта Сараево были отменены из-за крайне плохой видимости. Утренний трафик замедлился до минимума, а родителям рекомендовали не выпускать детей на улицу. Любые строительные работы на открытом воздухе были запрещены.

Загрязнение воздуха для Сараево — не редкость. Зимой ситуация усугубляется выбросами от бытового отопления и транспорта. Город расположен в долине, окружённой горами, поэтому при отсутствии ветра грязный воздух может задерживаться на несколько дней.

Жители выходят на улицы в защитных масках, пытаясь снизить воздействие опасного смога. Швейцарская компания IQAir в четверг отнесла качество воздуха в Сараево к категории «вредное для здоровья». Город регулярно входит в список самых загрязнённых в мире.

Накануне власти запретили въезд в центр города грузовикам тяжелее 3,5 тонн, а также автомобилям, не соответствующим экологическим стандартам ЕС. Под запрет попали массовые мероприятия и любые уличные работы.

Эксперты предупреждают, что высокие концентрации частиц PM2.5 — мельчайшей пыли, проникающей глубоко в лёгкие — связаны с ростом респираторных заболеваний, онкологии, проблем с сердцем и преждевременной смертности. Эти риски характерны не только для Сараево, но и для других городов Западных Балкан.

Проблемы с экологией остаются хроническими для региона. Несмотря на обещания реформ на фоне стремления к сближению с ЕС, многие города продолжают задыхаться от смога, хаотичной застройки и отсутствия переработки отходов.

В тот же день качество воздуха в сербском Белграде также было признано опасным для чувствительных групп населения.