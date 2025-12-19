Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Детей не пускают в школы, отменяют авиарейсы: европейская столица задыхается от смога!

19 декабря, 2025

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейская столица оказалась фактически парализована. В Сараево плотный слой загрязнённого тумана накрыл город, вынудив власти отменять авиарейсы и вводить экстренные ограничения.

В четверг несколько рейсов из аэропорта Сараево были отменены из-за крайне плохой видимости. Утренний трафик замедлился до минимума, а родителям рекомендовали не выпускать детей на улицу. Любые строительные работы на открытом воздухе были запрещены.

Загрязнение воздуха для Сараево — не редкость. Зимой ситуация усугубляется выбросами от бытового отопления и транспорта. Город расположен в долине, окружённой горами, поэтому при отсутствии ветра грязный воздух может задерживаться на несколько дней.

Жители выходят на улицы в защитных масках, пытаясь снизить воздействие опасного смога. Швейцарская компания IQAir в четверг отнесла качество воздуха в Сараево к категории «вредное для здоровья». Город регулярно входит в список самых загрязнённых в мире.

Накануне власти запретили въезд в центр города грузовикам тяжелее 3,5 тонн, а также автомобилям, не соответствующим экологическим стандартам ЕС. Под запрет попали массовые мероприятия и любые уличные работы.

Эксперты предупреждают, что высокие концентрации частиц PM2.5 — мельчайшей пыли, проникающей глубоко в лёгкие — связаны с ростом респираторных заболеваний, онкологии, проблем с сердцем и преждевременной смертности. Эти риски характерны не только для Сараево, но и для других городов Западных Балкан.

Проблемы с экологией остаются хроническими для региона. Несмотря на обещания реформ на фоне стремления к сближению с ЕС, многие города продолжают задыхаться от смога, хаотичной застройки и отсутствия переработки отходов.

В тот же день качество воздуха в сербском Белграде также было признано опасным для чувствительных групп населения.

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

