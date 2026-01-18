У водителя троллейбуса, с которой хотят взыскать 11 тысяч, появился защитник; кто он?

За женщину заступился фудблогер Рой Пуке, он же Пипарс, опубликовавший в "Фейсбуке" открытое письмо президенту Латвии, в котором он призывает к человечности и просит президента вмешаться. В комментариях отметилось и Rīgas satiksme, опубликовавшее отписку.

Вот это открытое письмо.

"Уважаемый г-н президент Эдгар Ринкевич!

К вам обращаюсь я, фудблогер Рой Пуке (Пипарс), обладатель титула "Гордость Латвии 2019", а также гражданин Латвии, который не может молчать при виде явно несправедливой и бесчеловечной ситуации, которая имеет место на муниципальном предприятии нашей столицы Rīgas satiksme.

Речь о случае, который потряс не только вовлечённого в него человека, но и доверие общества к государству, работодателям и социальной ответственности в целом.

Сюжет я посмотрел на TV3 Latvija в программе "Без табу" за 16 января.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОШИБКА - НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НАКАЗАНИЕ

Водитель троллейбуса Лариса с трудовым стажем 16 лет, которая одна содержит семью с ребёнком, после ДТП поставлена перед фактом: Rīgas satiksme требует от неё покрыть свыше 11 383,52 евро за ремонт троллейбуса.

ДТП:

произошло в рабочее время,

с транспортным средством работодателя,

без пострадавших - пассажиры и сама водитель остались живы и здоровы, столкновение - с другим транспортным средством Rīgas satiksme, припаркованным на Вантовом мосту для проведения работ. И всё же всю финансовую ответственность свалили на плечи одного человека (работника).

Возникает ряд вопросов:

Это справедливое государство?

Это социально ответственное самоуправление?

Это человечное отношение?

КАК ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО?

Я, как и наибольшая, думаю, часть общества, был убеждён, что транспортные средства, на которых ежедневно перевозят тысячи пассажиров:

застрахованы,

защищены от ДТП,

риски берёт на себя предприятие, а не работник. Но оказалось – у Rīgas satiksme НЕТ страховки KASKO для своего парка общественного транспорта.

В то же время:

другие пассажирские перевозчики в Латвии застраховали свои транспортные средства, управление рисками считается нормой, а не роскошью.

МИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ И СОВЕТСКИЕ МЕТОДЫ

Вместо этого в Rīgas satiksme работает:

Комиссия по оценке убытков и материальной ответственности

Комиссия, которая:

оценивает ДТП, решает, будет покрывать убытки работник или предприятие,

обосновывает это фразой: "на страх другим".

Извините, но:

что это, если не запугивание?

что это, если не советское мышление?

что это, если не явная демонстрация власти по отношению к незащищённому работнику?

В демократическом государстве работников не воспитывают страхом и не загоняют в долговую кабалу, чтобы "другим был урок".

ЗАРПЛАТЫ РУКОВОДСТВА - ПУБЛИЧНЫЙ ВОПРОС

Зарплаты руководства Rīgas satiksme доступны публично и, мягко говоря, весьма впечатляющие.

Председатель совета: ~3000 €

Член совета: ~2700 €

Председатель правления: ~8750 €

Члены правления: ~7875 €

Возникает логичный вопрос: может быть, надо найти возможность сократить зарплаты руководству Rīgas Satiksme, чтобы обеспечить страховку для транспортных средств, чтобы защитить и пассажиров, и работников?

Почему:

экономят за счёт безопасности пассажиров?

цену ошибки возлагают на одного человека, а не на систему?

ПРИЗЫВ ПРЕЗИДЕНТУ ДЕЙСТВОВАТЬ

Уважаемый г-н президент,

я призываю Вас вмешаться в эту ситуацию, привлечь необходимые контролирующие и надзирающие органы, оценить практику Rīgas satiksme с точки зрения: законности, социальной ответственности, прав человека и охраны труда.

Поскольку в противоположном случае: один человек и члены его семьи будут сломлены финансово потому лишь, что руководство предприятия Rīgas Satiksme предпочло не страховать свои риски и пытается "выехать" за счёт наивности и бессилия работников.

ПРИНЦИП, КОТОРЫЙ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ

Расходы, возникшие в результате несчастных случаев: должно покрыть предприятие,

предприятие должно застраховать свои риски, а не искать виноватого в самом слабом звене цепи.

Речь не только о Ларисе.

Речь идёт о каждом водителе общественного транспорта, которые перевозят нас повседневно. Речь о том, какое государство мы строим и в каком обществе хотим жить.

С надеждой на Вашу смелость и действие, не молча о несправедливости,

Рой Пуке (Пипарс)

гражданин Латвии".