У водителя троллейбуса, с которой хотят взыскать 11 тысяч, появился защитник; кто он?

Редакция PRESS 18 января, 2026 11:06

Важно 0 комментариев

История водительницы троллейбуса, совершившей аварию на Вантовом мосту и получившей счёт от Rīgas satiksme на 11 с лишним тысяч евро за ремонт, получила продолжение. 

За женщину заступился фудблогер Рой Пуке, он же Пипарс, опубликовавший в "Фейсбуке" открытое письмо президенту Латвии, в котором он призывает к человечности и просит президента вмешаться. В комментариях отметилось и Rīgas satiksme, опубликовавшее отписку. 

Вот это открытое письмо.

"Уважаемый г-н президент Эдгар Ринкевич!

К вам обращаюсь я, фудблогер Рой Пуке (Пипарс), обладатель титула "Гордость Латвии 2019", а также гражданин Латвии, который не может молчать при виде явно несправедливой и бесчеловечной ситуации, которая имеет место на муниципальном предприятии нашей столицы Rīgas satiksme.

Речь о случае, который потряс не только вовлечённого в него человека, но и доверие общества к государству, работодателям и социальной ответственности в целом.

Сюжет я посмотрел на TV3 Latvija в программе "Без табу" за 16 января.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОШИБКА - НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НАКАЗАНИЕ

Водитель троллейбуса Лариса с трудовым стажем 16 лет, которая одна содержит семью с ребёнком, после ДТП поставлена перед фактом: Rīgas satiksme требует от неё покрыть свыше 11 383,52 евро за ремонт троллейбуса.

ДТП:

произошло в рабочее время,

с транспортным средством работодателя,

без пострадавших - пассажиры и сама водитель остались живы и здоровы, столкновение - с другим транспортным средством Rīgas satiksme, припаркованным на Вантовом мосту для проведения работ. И всё же всю финансовую ответственность свалили на плечи одного человека (работника).

Возникает ряд вопросов:

Это справедливое государство?

Это социально ответственное самоуправление?

Это человечное отношение?

КАК ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО?

Я, как и наибольшая, думаю, часть общества, был убеждён, что транспортные средства, на которых ежедневно перевозят тысячи пассажиров:

застрахованы,

защищены от ДТП,

риски берёт на себя предприятие, а не работник. Но оказалось  – у Rīgas satiksme НЕТ страховки KASKO для своего парка общественного транспорта.

В то же время:

другие пассажирские перевозчики в Латвии застраховали свои транспортные средства, управление рисками считается нормой, а не роскошью.

МИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ И СОВЕТСКИЕ МЕТОДЫ

Вместо этого в Rīgas satiksme работает:

Комиссия по оценке убытков и материальной ответственности

Комиссия, которая:

оценивает ДТП, решает, будет покрывать убытки работник или предприятие,

обосновывает это фразой: "на страх другим".

Извините, но:

что это, если не запугивание?

что это, если не советское мышление?

что это, если не явная демонстрация власти по отношению к незащищённому работнику?

В демократическом государстве работников не воспитывают страхом и не загоняют в долговую кабалу, чтобы "другим был урок".

ЗАРПЛАТЫ РУКОВОДСТВА - ПУБЛИЧНЫЙ ВОПРОС

Зарплаты руководства Rīgas satiksme доступны публично и, мягко говоря, весьма впечатляющие.

Председатель совета: ~3000 €

Член совета: ~2700 €

Председатель правления: ~8750 €

Члены правления: ~7875 €

Возникает логичный вопрос: может быть, надо найти возможность сократить зарплаты руководству Rīgas Satiksme, чтобы обеспечить страховку для транспортных средств, чтобы защитить и пассажиров, и работников?

Почему:

экономят за счёт безопасности пассажиров?

цену ошибки возлагают на одного человека, а не на систему?

ПРИЗЫВ ПРЕЗИДЕНТУ ДЕЙСТВОВАТЬ

Уважаемый г-н президент,

я призываю Вас вмешаться в эту ситуацию, привлечь необходимые контролирующие и надзирающие органы, оценить практику Rīgas satiksme с точки зрения: законности, социальной ответственности, прав человека и охраны труда.

Поскольку в противоположном случае: один человек и члены его семьи будут сломлены финансово потому лишь, что руководство предприятия Rīgas Satiksme предпочло не страховать свои риски и пытается "выехать" за счёт наивности и бессилия работников.

ПРИНЦИП, КОТОРЫЙ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ

Расходы, возникшие в результате несчастных случаев: должно покрыть предприятие,

предприятие должно застраховать свои риски, а не искать виноватого в самом слабом звене цепи.

Речь не только о Ларисе.

Речь идёт о каждом водителе общественного транспорта, которые перевозят нас повседневно. Речь о том, какое государство мы строим и в каком обществе хотим жить.

С надеждой на Вашу смелость и действие, не молча о несправедливости,

Рой Пуке (Пипарс)

гражданин Латвии".

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

В начале прошлого года 63,5% населения Латвии по национальности были латышами, о чём свидетельствует информация, собранная Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

В прошедшем году правительство много рассуждало о том, где бы сэкономить. Но, если собрать воедино данные от всех 14 министерств, приходится сделать вывод, что премий, денежных наград и доплат в госаппарате режим экономии не коснулся. На это потрачено 9,6 миллиона евро. Впрочем, в разных ведомствах ситуация разная, сообщает портал TV3 Ziņas.

Услугу начнут предлагать клиентам бренда Elektrum в первом квартале нынешнего года. Об этом сообщил в обзоре рынка электроэнергии от Latvenergo руководитель отдела по управлению новыми продуктами данного предприятия Эдгар Стродс.

Армия, лояльная переходному правительству Сирии, вошла в районы к востоку от Алеппо, откуда отошли курдские военизированные формирования.

Еврокомиссар по внешним сношениям Евросоюза Кая Каллас в сети Х выразила крайнюю обеспокоенность введенными президентом США Дональдом Трампом тарифами против ряда европейских стран из-за их позиции по Грендандии. 

Рижское Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Кристену Кулакову-Эзермале, сообщила полиция агентству LETA.

