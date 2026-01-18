У водителя троллейбуса, с которой хотят взыскать 11 тысяч, появился защитник; кто он?

За женщину заступился фудблогер Рой Пуке, он же Пипарс, опубликовавший в "Фейсбуке" открытое письмо президенту Латвии, в котором он призывает к человечности и просит президента вмешаться. В комментариях отметилось и Rīgas satiksme, опубликовавшее отписку.
Вот это открытое письмо.
"Уважаемый г-н президент Эдгар Ринкевич!
К вам обращаюсь я, фудблогер Рой Пуке (Пипарс), обладатель титула "Гордость Латвии 2019", а также гражданин Латвии, который не может молчать при виде явно несправедливой и бесчеловечной ситуации, которая имеет место на муниципальном предприятии нашей столицы Rīgas satiksme.
Речь о случае, который потряс не только вовлечённого в него человека, но и доверие общества к государству, работодателям и социальной ответственности в целом.
Сюжет я посмотрел на TV3 Latvija в программе "Без табу" за 16 января.
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОШИБКА - НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НАКАЗАНИЕ
Водитель троллейбуса Лариса с трудовым стажем 16 лет, которая одна содержит семью с ребёнком, после ДТП поставлена перед фактом: Rīgas satiksme требует от неё покрыть свыше 11 383,52 евро за ремонт троллейбуса.
ДТП:
произошло в рабочее время,
с транспортным средством работодателя,
без пострадавших - пассажиры и сама водитель остались живы и здоровы, столкновение - с другим транспортным средством Rīgas satiksme, припаркованным на Вантовом мосту для проведения работ. И всё же всю финансовую ответственность свалили на плечи одного человека (работника).
Возникает ряд вопросов:
Это справедливое государство?
Это социально ответственное самоуправление?
Это человечное отношение?
КАК ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО?
Я, как и наибольшая, думаю, часть общества, был убеждён, что транспортные средства, на которых ежедневно перевозят тысячи пассажиров:
застрахованы,
защищены от ДТП,
риски берёт на себя предприятие, а не работник. Но оказалось – у Rīgas satiksme НЕТ страховки KASKO для своего парка общественного транспорта.
В то же время:
другие пассажирские перевозчики в Латвии застраховали свои транспортные средства, управление рисками считается нормой, а не роскошью.
МИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ И СОВЕТСКИЕ МЕТОДЫ
Вместо этого в Rīgas satiksme работает:
Комиссия по оценке убытков и материальной ответственности
Комиссия, которая:
оценивает ДТП, решает, будет покрывать убытки работник или предприятие,
обосновывает это фразой: "на страх другим".
Извините, но:
что это, если не запугивание?
что это, если не советское мышление?
что это, если не явная демонстрация власти по отношению к незащищённому работнику?
В демократическом государстве работников не воспитывают страхом и не загоняют в долговую кабалу, чтобы "другим был урок".
ЗАРПЛАТЫ РУКОВОДСТВА - ПУБЛИЧНЫЙ ВОПРОС
Зарплаты руководства Rīgas satiksme доступны публично и, мягко говоря, весьма впечатляющие.
Председатель совета: ~3000 €
Член совета: ~2700 €
Председатель правления: ~8750 €
Члены правления: ~7875 €
Возникает логичный вопрос: может быть, надо найти возможность сократить зарплаты руководству Rīgas Satiksme, чтобы обеспечить страховку для транспортных средств, чтобы защитить и пассажиров, и работников?
Почему:
экономят за счёт безопасности пассажиров?
цену ошибки возлагают на одного человека, а не на систему?
ПРИЗЫВ ПРЕЗИДЕНТУ ДЕЙСТВОВАТЬ
Уважаемый г-н президент,
я призываю Вас вмешаться в эту ситуацию, привлечь необходимые контролирующие и надзирающие органы, оценить практику Rīgas satiksme с точки зрения: законности, социальной ответственности, прав человека и охраны труда.
Поскольку в противоположном случае: один человек и члены его семьи будут сломлены финансово потому лишь, что руководство предприятия Rīgas Satiksme предпочло не страховать свои риски и пытается "выехать" за счёт наивности и бессилия работников.
ПРИНЦИП, КОТОРЫЙ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ
Расходы, возникшие в результате несчастных случаев: должно покрыть предприятие,
предприятие должно застраховать свои риски, а не искать виноватого в самом слабом звене цепи.
Речь не только о Ларисе.
Речь идёт о каждом водителе общественного транспорта, которые перевозят нас повседневно. Речь о том, какое государство мы строим и в каком обществе хотим жить.
С надеждой на Вашу смелость и действие, не молча о несправедливости,
Рой Пуке (Пипарс)
гражданин Латвии".