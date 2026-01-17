11 тысяч за ремонт троллейбуса: как наказало водителя Rīgas satiksme

Стаж работы водителем троллейбуса у рижанки Ларисы - около 16 лет. За это время она повидала многое, казалось, что уже ничто не может её удивить, но недавнее решение предприятия выставить ей счёт на такую сумму выбило почву у неё из-под ног, рассказала Лариса съёмочной группе.

"Я - единственная, кто работает в семье с ребёнком! Это очень большая сумма для меня!" - водитель не скрывает эмоций.

Предыдущим летом троллейбус, которым управляла Лариса, попал в аварию на Вантовом мосту - врезался в машину аварийной службы Rīgas satiksme, которая там стояла во время проведения соответствующих работ.

При столкновении основательно пострадал троллейбус, но ни с Ларисой, ни с пассажирами ничего не случилось.

Через некоторое время комиссия Rīgas satiksme по оценке убытков и материальной ответственности приняла решение, что с Ларисы нужно взыскать за ремонт троллейбуса 11 тысяч 383,52 евро.

Как выяснила редакция "Без табу", парк общественного транспорта Rīgas satiksme не имеет страховок KASKO. В отличие от других предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками: там озаботились приобретением полисов KASKO для своих транспортных средств.