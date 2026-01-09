У Трампа получается! В Венесуэле начали выпускать политических заключенных

Накануне глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что будет освобождено «значительное количество» людей и назвал это «жестом доброй воли в поисках мира». Пока неясно, о каком количестве идет речь.

По данным правозащитной группы Foro Penal, среди первых освобожденных — Бьяджио Пильери, участник президентской кампании Марии Корины Мачадо, одной из лидеров венесуэльской оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира. Также на свободу вышел оппозиционный политик Энрике Маркес, который сам был кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

Кроме того, были освобождены иностранцы — в том числе, пять граждан Испании, включая юристку и правозащитницу Росио Сан-Мигель.

Дональд Трамп назвал освобождение «разумным жестом». «Венесуэла освобождает большое количество политических заключенных в знак „поиска мира“. Это очень важный и разумный жест. США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно в вопросах восстановления их нефтегазовой инфраструктуры в более крупном, лучшем и современном виде», — написал он.

«Это один из примеров того, как президент использует максимальные рычаги давления, чтобы поступать правильно по отношению к американскому и венесуэльскому народам», — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

После того, как американские военные в ночь на 3 января вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро с его женой Силией Флорес, страну возглавила Делси Родригес, которая была вице-президентом. Вначале она выступила с осуждением «вооруженной агрессии США» и заявила, что Мадуро остается единственным законным президентом. Однако Трамп пригрозил, что Родригес «заплатит очень высокую цену», если откажется от сотрудничества с США.

По данным правозащитных организаций, в Венесуэле содержится более 850 политзаключенных, большинство из которых были арестованы при Мадуро. Human Rights Watch отмечала, что многие заключенные в Венесуэле содержатся в режиме «инкоммуникадо» — то есть без связи с внешним миром.