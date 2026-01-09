Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 9. Января Завтра: Aksels, Alta, Kaspars
Доступность

У Трампа получается! В Венесуэле начали выпускать политических заключенных

© Mixnews 9 января, 2026 11:48

Мир 0 комментариев

Правительство Венесуэлы выпустило на свободу из тюрем первых политических заключенных — оппозиционеров, активистов и журналистов.

Накануне глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что будет освобождено «значительное количество» людей и назвал это «жестом доброй воли в поисках мира». Пока неясно, о каком количестве идет речь.

По данным правозащитной группы Foro Penal, среди первых освобожденных — Бьяджио Пильери, участник президентской кампании Марии Корины Мачадо, одной из лидеров венесуэльской оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира. Также на свободу вышел оппозиционный политик Энрике Маркес, который сам был кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

Кроме того, были освобождены иностранцы — в том числе, пять граждан Испании, включая юристку и правозащитницу Росио Сан-Мигель.

Дональд Трамп назвал освобождение «разумным жестом». «Венесуэла освобождает большое количество политических заключенных в знак „поиска мира“. Это очень важный и разумный жест. США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно в вопросах восстановления их нефтегазовой инфраструктуры в более крупном, лучшем и современном виде», — написал он.

«Это один из примеров того, как президент использует максимальные рычаги давления, чтобы поступать правильно по отношению к американскому и венесуэльскому народам», — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

После того, как американские военные в ночь на 3 января вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро с его женой Силией Флорес, страну возглавила Делси Родригес, которая была вице-президентом. Вначале она выступила с осуждением «вооруженной агрессии США» и заявила, что Мадуро остается единственным законным президентом. Однако Трамп пригрозил, что Родригес «заплатит очень высокую цену», если откажется от сотрудничества с США.

По данным правозащитных организаций, в Венесуэле содержится более 850 политзаключенных, большинство из которых были арестованы при Мадуро. Human Rights Watch отмечала, что многие заключенные в Венесуэле содержатся в режиме «инкоммуникадо» — то есть без связи с внешним миром.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Рижанина оштрафовали за парковку автомобиля возле своего гаража
Важно

Рижанина оштрафовали за парковку автомобиля возле своего гаража (1)

Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?
Важно

Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Важно

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

ЧП и криминал 12:32

ЧП и криминал 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Читать

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

Новости Латвии 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Читать

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

Важно 12:09

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Читать

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Читать

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

Азбука здоровья 12:00

Азбука здоровья 0 комментариев

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Читать

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

Читать