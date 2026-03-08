«У памятника русская аура»: что рижане думают о монументе бойцам революции 1905 года (5)

Редакция PRESS 8 марта, 2026 10:56

Важно 5 комментариев

О памятнике бойцам революции 1905 года у нас вспоминают нечасто: пусть и в самом центре города, но он стоит как бы на отшибе - на набережной Даугавы, где был установлен в 1960 году. 

Недавно, впрочем, о нём написали в соцсети "Тредс" в группе/сообществе "Рига". 

Автор поста интересуется мнением рижан: "Привет, пользователи "Тредс"! Что вы думаете о памятнике 1905 года возле Даугавы? Туристы, особенно те, кто ночует в гостинице Wellton, нередко упоминают о нём как об одном из самых интересных элементов в пейзаже набережной, но от местных о нём совсем редко приходится слышать. Вы часто его замечаете или вспоминаете о нём? Как, по-вашему, он вписывается в рижский пейзаж? Есть ли какие-то специфические воспоминания или наблюдения?"

Судя по ветке комментариев, автор поста просто хотел узнать мнение, но отклики в основном затронули тему сноса - причём большинство за памятник заступается:

- Это история! Он не мешает. Монументальный памятник. Архитектор Карлис Плуксне. Вам бы только всё сносить.

- Честно говоря, мне кажется, у этого памятника такая русская аура.

- Это памятник латышским рабочим, которых расстреляли солдаты Российской империи. Погибло около 70 человек.

- У местных обычно соображения слишком мало, чтобы понять влияние рижских рабочих на распад империи и впоследствии на создание независимого государства в контексте 1905 года. А если кто-то собирается к нему руки протянуть или предлагает это делать, то я бы посоветовал критически оценивать всё, что несёт такой индивид.

- У местных вообще есть проблемы с пониманием, что такое социализм, коммунизм и что всё это означает, а также - как это связано с 8-часовым рабочим днём. 

- Памятники - это знаки истории, и мне непонятно движение за ампутацию свидетельств прошлого.

- Я знаю значение этого памятника и историю событий, но, по-моему, этому памятнику нужна ревизия, потому что он выглядит, как советский памятник, который забыли снести. Он и был установлен при СССР.

- Многие говорят, что советский памятник. Но как памятник может мешать? Это история. Историю надо принимать, её никак не перепишешь.

- Как это - не перепишешь? Рядом есть одна большая страна, где это делают годами.

- Не мешает. Как и уже убранный памятник [Барклаю] де Толли. Это отражение истории художником-скульптором. Другое дело - памятники всяким "вождям" или "победам". Противоречивое мнение было об убранном недавно Homo Democraticus, стоявшем недалеко, вот он точно вызывал у людей разные неприятные ассоциации.

- В своё время, работая гидом с иностранными туристами, я рассказывала про этот памятник. Рассказывала правду и про революцию 1905 года, и про кровавое воскресенье. Этот памятник точно не надо сносить, хотя он и установлен в советское время, с СССР он никак не связан.

- Убрать. Его установили оккупанты по своему вкусу, и это остаток от оккупации.

- Довольно некрасивый, но не мешает. Сильнее мешает, что на набережной находится шоссе.

- Нравится. Именно стиль, в котором он создан, место, где находится. Надо надеяться, что разрушители памятников до него не доберутся.

- Ой-ой, не надо было рекламировать, "Новое единство" его демонтирует.

- Мне больше мешают потоки автомашин в Риге - они никогда не упустят шанс создать новый затор.

- Этот памятник НЕ надо сносить. Есть несколько причин, почему я так думаю. Но главное - да, этот памятник когда-то использовался для пропаганды социализма. Но сейчас он уже не является частью активной политики. Если у нас хватит ума и мы не позволим использовать его новым "социкам", то так он и останется напоминанием и о хорошем, и о плохом, что стоит за этими событиями...

 

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

