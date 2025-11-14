«У меня отняли права из-за административного нарушения — сдавать экзамен заново?

Если водитель был лишен водительских прав в ходе административного процесса, то он обязан сдать экзамены, чтобы снова получить права. В зависимости от срока и причины лишения прав сдаются либо только теоретический экзамен, либо теоретический и практический (вождение) экзамены.

Данный порядок регулируется правилами Кабинета министров «Порядок получения и восстановления водительских прав на управление транспортными средствами, порядок выдачи, обмена, восстановления и уничтожения водительского удостоверения».

Согласно указанному в пункте 402 правил, если право управления транспортными средствами было отнято на срок до одного года, то лицо сдает соответствующий теоретический экзамен категории B.

Если в водительском удостоверении была указана только категория AM, A1, A2, A, B1, TRAM или TROL, то лицо сдает лишь теоретический экзамен по соответствующей категории.

Если водительские права были отняты на один год или дольше либо за управление транспортным средством под воздействием алкогольных напитков, наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, то лицо обязано сдать не только теоретический, но и практический экзамен категории B.

Аналогичные требования применяются к категориям AM, A1, A2, A, B1, TRAM и TROL.