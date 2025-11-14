Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«У меня отняли права из-за административного нарушения — сдавать экзамен заново?

«Семь секретов» 14 ноября, 2025 09:18

Юридическая консультация 0 комментариев

"Если водительские права были отняты из-за административного нарушения, надо ли будет сдавать экзамен, чтобы получить их обратно?" (Из почты редакции).

Если водитель был лишен водительских прав в ходе административного процесса, то он обязан сдать экзамены, чтобы снова получить права. В зависимости от срока и причины лишения прав сдаются либо только теоретический экзамен, либо теоретический и практический (вождение) экзамены.

Данный порядок регулируется правилами Кабинета министров «Порядок получения и восстановления водительских прав на управление транспортными средствами, порядок выдачи, обмена, восстановления и уничтожения водительского удостоверения». 

Согласно указанному в пункте 402 правил, если право управления транспортными средствами было отнято на срок до одного года, то лицо сдает соответствующий теоретический экзамен категории B.

Если в водительском удостоверении была указана только категория AM, A1, A2, A, B1, TRAM или TROL, то лицо сдает лишь теоретический экзамен по соответствующей категории.

Если водительские права были отняты на один год или дольше либо за управление транспортным средством под воздействием алкогольных напитков, наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, то лицо обязано сдать не только теоретический, но и практический экзамен категории B.

Аналогичные требования применяются к категориям AM, A1, A2, A, B1, TRAM и TROL.

«Какого чёрта?!» Почему Фонд интеграции так далёк от интеграции — дискутировали на LTV
Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Между собой на русском? Сейм ужесточает языковые наказания
В параде 18-го ноября примет участие самолет airBaltic в цветах флага Латвии

Новости Латвии 12:57

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" примет участие в параде по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийского государства во вторник, 18 ноября, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" примет участие в параде по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийского государства во вторник, 18 ноября, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

Важно 12:49

Важно 0 комментариев

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

Новости Латвии 12:32

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Важно 12:24

Важно 0 комментариев

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

Азбука здоровья 12:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

Новости Латвии 12:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

