«ВСУ придерживаются норм международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям противника, объектам топливно-энергетического комплекса РФ и другим законным целям».

По его словам, желаемый для ВСУ результат атак - «уменьшение военного потенциала страны-агрессора».

Российская сторона, по словам Лыховия, «неоднократно прибегала к дезинформации и фейковым заявлениям, в частности с целью влияния на международных партнеров Украины и ход мирных переговоров».

Утром 1 января назначенный Россией «губернатор» частично аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что около полуночи, «почти под бой курантов», беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Хорлах. По его утверждению, погибли 27 человек, еще 29 получили ранения. Один из погибших - ребенок.

Утверждается, что в ходе атаки был использован дрон с зажигательной смесью, из-за чего начался пожар. Потушить его, по заявлению российской стороны, удалось только к 6:00. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. К вечеру российская сторона опубликовала имена семи опознанных жертв. Среди них - 17-летняя девушка.