Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

У Latvijas gāze появилась дочка для «неклассифицированной деятельности»

© LETA 2 сентября, 2025 17:36

Бизнес 0 комментариев

АО "Latvijas gāze" зарегистрировало дочернее общество ООО "LG Capital" с уставным капиталом в размере 17 млн евро, свидетельствует информация "Firmas.lv".

Единственным владельцем "LG Capital" является АО "Latvijas gāze". На должность председателя правления компании назначен Карлис Лапиньш, который также является членом правления "Latvijas gāze".

В правилах учреждения компании говорится, что основным видом ее деятельности являются "не классифицированные в другом месте виды деятельности по оказанию финансовых услуг, кроме страхования и накопления пенсий", а также "прочие вспомогательные действия по содействию неклассифицированной предпринимательской деятельности".

"LG Capital" зарегистрировано 25 августа 2025 года и, по данным "Firmas.lv", является единственной дочерней компанией "Latvijas gāze".

В капитале "Latvijas gāze" 70,08% принадлежит ООО "Energy Investments", владельцами которого являются принадлежащее председателю правления "Latvijas gāze" Айгару Калвитису ООО "AK Capital Invest" (70%), люксембургское "Port Investment Company SAR" (15%) и принадлежащее члену правления "Latvijas gāze" Эгилу Лапсалису ООО "LYNZ Energy" (15%).

В свою очередь, 16% акций "Latvijas gāze" принадлежат ООО "Itera Latvija", владельцами которого являются кипрская компания "Davonte Holding Limited" (66%) и датская "Inter Energia Holding" (34%). Истинным бенефициаром "Itera Latvija" на основании права собственности через "Inter Energia Holding" является Юрис Савицкис.

В то же время в собственности ООО "Energo Management" находится 11,15% акций "Latvijas gāze". Владельцами компании через АО "Ieguldījumu projekti" являются Арманд Стродс (78,06%) и Микелис Лапше (21,94%), свидетельствует информация "Firmas.lv".

Оборот "Latvijas gāze" в 2024 году составил 91,068 млн евро, что на 43% меньше, чем годом ранее, при этом предприятие работало с прибылью в размере 13,234 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.

Основной капитал "Latvijas gāze" составляет 55,86 млн евро. По информации на сайте "Latvijas gāze", компания обеспечивает оптовую торговлю и продажу природного газа бизнес-клиентам в Латвии, Эстонии, Литве и Финляндии. Кроме того, в Латвии компания продает природный газ для домашних хозяйств.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:30 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 9 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать