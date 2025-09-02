У Latvijas gāze появилась дочка для «неклассифицированной деятельности»

Единственным владельцем "LG Capital" является АО "Latvijas gāze". На должность председателя правления компании назначен Карлис Лапиньш, который также является членом правления "Latvijas gāze".

В правилах учреждения компании говорится, что основным видом ее деятельности являются "не классифицированные в другом месте виды деятельности по оказанию финансовых услуг, кроме страхования и накопления пенсий", а также "прочие вспомогательные действия по содействию неклассифицированной предпринимательской деятельности".

"LG Capital" зарегистрировано 25 августа 2025 года и, по данным "Firmas.lv", является единственной дочерней компанией "Latvijas gāze".

В капитале "Latvijas gāze" 70,08% принадлежит ООО "Energy Investments", владельцами которого являются принадлежащее председателю правления "Latvijas gāze" Айгару Калвитису ООО "AK Capital Invest" (70%), люксембургское "Port Investment Company SAR" (15%) и принадлежащее члену правления "Latvijas gāze" Эгилу Лапсалису ООО "LYNZ Energy" (15%).

В свою очередь, 16% акций "Latvijas gāze" принадлежат ООО "Itera Latvija", владельцами которого являются кипрская компания "Davonte Holding Limited" (66%) и датская "Inter Energia Holding" (34%). Истинным бенефициаром "Itera Latvija" на основании права собственности через "Inter Energia Holding" является Юрис Савицкис.

В то же время в собственности ООО "Energo Management" находится 11,15% акций "Latvijas gāze". Владельцами компании через АО "Ieguldījumu projekti" являются Арманд Стродс (78,06%) и Микелис Лапше (21,94%), свидетельствует информация "Firmas.lv".

Оборот "Latvijas gāze" в 2024 году составил 91,068 млн евро, что на 43% меньше, чем годом ранее, при этом предприятие работало с прибылью в размере 13,234 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.

Основной капитал "Latvijas gāze" составляет 55,86 млн евро. По информации на сайте "Latvijas gāze", компания обеспечивает оптовую торговлю и продажу природного газа бизнес-клиентам в Латвии, Эстонии, Литве и Финляндии. Кроме того, в Латвии компания продает природный газ для домашних хозяйств.