«Ты ещё жив?» Приложение с жутким названием взорвало Китай!

Принцип работы максимально простой и от этого ещё более тревожный.

Раз в два дня пользователь должен нажать одну большую кнопку и подтвердить, что он всё ещё жив. Всё.

Если человек два раза подряд не отметился, приложение автоматически сообщает экстренному контакту — другу или родственнику — чтобы тот проверил, всё ли в порядке.

Никаких чатов. Никаких «как дела?».

Только сухой вопрос: ты жив или нет.

Идея неожиданно попала в нерв времени. Приложение создавалось для людей, которые живут одни — молодых офисных работников, студентов, жителей мегаполисов. А таких в Китае становится всё больше. Миллионы людей снимают квартиры в одиночку, работают допоздна и могут неделями не видеть никого из близких.

Название — отдельная история. Оно выглядит мрачным, резким и даже пугающим, но именно это и сделало приложение вирусным. В соцсетях обсуждают:

— это забота или тревожный звоночек?

— юмор или симптом одиночества?

— нормальный инструмент безопасности или отражение новой реальности?

Парадокс в том, что приложение не обещает спасти мир. Оно не лечит одиночество и не заменяет живое общение. Оно просто честно фиксирует факт:

если ты живёшь один, иногда важно, чтобы кто-то знал, что ты просто жив.

И, судя по скачиваниям, тот простой вопрос сегодня волнует больше людей, чем кажется.