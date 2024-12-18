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Турция получила от ЕС миллиард на беженцев

Euronews 18 декабря, 2024 09:15

Мир 0 комментариев

Реджеп Тайип Эрдоган призвал к "ощутимому и быстрому" улучшению отношений между Турцией и Евросоюзом во время встречи с Урсулой фон дер Ляйен. Ее визит в Анкару был приурочен смене власти в Сирии.

Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Турции миллиарда евро для сирийских беженцев. Инициатива была озвучена во время ее визита в Анкару, где переизбранная глава Еврокомиссии встретились с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом .

По ее словам, ЕС всегда поддерживал Турцию в ее работе с беженцами из Сирии (страна приняла 3,2 миллионов человек) и выделил за последние 12 лет почти 10 миллиардов евро на эти цели.

Беспроигрышная формула партнерства?

Встреча в Анкаре, отмечают наблюдатели, демонстрирует стремление сторон к сближению. Эрдоган, в частности, заявил гостье о необходимости "укреплять институциональные отношения между Турцией и ЕС", отметив, что стороны могут "продвигать сотрудничество по беспроигрышной формуле"

Турция - кандидат на вступление в ЕС с 1999 года, после множества взлетов и падений в 2018 году ее заявку на членство приостановили. Как пояснили в Брюсселе - из-за за продолжающегося отката от демократии.

На переговорах с фон дер Ляйен Эрдоган призвал лидеров ЕС, которые соберутся в четверг на однодневный саммит, снять "все ограничения" в двусторонних отношениях, возобновить политический диалог на высоком уровне (приостановленный с 2019 года)и расширить соглашение о таможенном союзе (разрабатывается с 2016 года). "Наши общие интересы не должны зависеть от ограничительных программ некоторых членов, - сказал Эрдоган, ссылаясь, вероятно, на Грецию и Кипр - страны с которыми у Турции исторически сложились напряженные отношения.

Наблюдатели отмечают, что сегодня Анкара находится в сильной позиции. Она является главным сторонником Сирийской национальной армии, оппозиционной группировки, которая участвовала в свержении режима Асада. За последние дни Турцию посетили несколько высокопоставленных гостей, среди них, помимо фон дер Ляйен - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Богатство и сложность" отношений

Помня о ставках, фон дер Ляйен постаралась смягчить острые углы, но не дала Эрдогану конкретных обещаний. "Наши отношения столь же богаты, сколь и сложны. Но ясно одно: они движутся вперед", - сказала она. Глава Еврокомиссии пообещала возобновить переговоры о "модернизированном таможенном союзе" с Турцией, отметив, что "для достижения прогресса потребуются более активные усилия" по устранению торговых барьеров.

Выступая перед журналистами по итогам встречи, фон дер Ляйен затронула две важные темы, проигнорированные Эрдоганом: это обход санкций ЕС против России, в чем обвиняют Анкару, и воссоединение Кипра. Турция - единственная страна в мире, которая признает северо-восточную часть острова, известную как Турецкая Республика Северного Кипра. "Нам предстоит много работы", - резюмировала глава Еврокомисии.

Встреча в Анкаре состоялась через несколько часов после того, как газета Wall Street Journal сообщила: американские чиновники все больше обеспокоены тем, что Турция может начать вторжение на ту часть сирийской территории, которую контролируют курды. Фон дер Ляйен не стала комментировать это сообщение, призвав уважать "территориальную целостность" Сирии.

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