Турецкий бизнесмен приобрел «решающее влияние» в компании «Новатурс»

13 октября, 2025 10:30

Мир 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) получил от принадлежащего турецкому предпринимателю Нешету Кочкару ООО "Baltic World" (туроператор "Anex Tour") сообщение об объединении, которое предусматривает получение решающего влияния в литовской компании "Novaturas", сообщили в совете.

"Baltic World" осуществляет хозяйственную деятельность в Латвии и работает как туроператор в Латвии, Литве и Эстонии. Компания организует и продает туры в различные страны, которые включают авиаперелеты, размещение, трансферы и экскурсии.

"Novaturas" предлагает туристические услуги в Латвии, Литве и Эстонии - различные направления для отдыха, включая авиаперелеты, проживание, трансферы, услуги гидов и экскурсионные поездки. В Латвии "Novaturas" представлена дочерней компанией "Novatours".

Таким образом, согласно представленной сторонами сделки информации, их деятельность пересекается на рынке комплексных туристических услуг. Решение о выдаче разрешения на объединение или его запрете СК примет в течение одного месяца, а при необходимости срок может быть продлен до четырех месяцев.

Как сообщалось, в апреле этого года Кочкар приобрел 23,2% акций "Novaturas" за 1,159 млн евро у акционеров компании Угнюса Радвилы, Видаса Палюнаса и Ритиса Шумакариса. Также он предоставил "Novaturas" заем на сумму 1 млн евро, который позже был увеличен до 2 млн евро.

Планировалось, что к осени Кочкар приобретет еще около 10% акций "Novaturas" у литовской инвестиционной компании "Willgrow", увеличив свою долю до 33,19%.

Оборот "Novaturas" в прошлом году составил 200,878 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, а убытки - 7,604 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Доходы группы в Латвии в прошлом году составили 42,8 млн евро, в Литве - 110,7 млн евро, в Эстонии - 47,4 млн евро.

Акции "Novaturas" котируются в официальном списке Вильнюсской биржи.

Дочернее предприятие "Novaturas" в Латвии - ООО "Novatours" - зарегистрировано в 2000 году.

Согласно данным "Firmas.lv", оборот "Baltic World" в 2024 году составил 73,967 млн евро, прибыль - 373 163 евро. "Baltic World" была зарегистрирована в 2022 году, ее уставной капитал составляет 255 000 евро. Владельцем предприятия является зарегистрированная в Нидерландах компания "Set Travel B.V.", а истинным бенефициаром - Нешет Кочкар.
 

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать