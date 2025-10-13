Турецкий бизнесмен приобрел «решающее влияние» в компании «Новатурс»

"Baltic World" осуществляет хозяйственную деятельность в Латвии и работает как туроператор в Латвии, Литве и Эстонии. Компания организует и продает туры в различные страны, которые включают авиаперелеты, размещение, трансферы и экскурсии.

"Novaturas" предлагает туристические услуги в Латвии, Литве и Эстонии - различные направления для отдыха, включая авиаперелеты, проживание, трансферы, услуги гидов и экскурсионные поездки. В Латвии "Novaturas" представлена дочерней компанией "Novatours".

Таким образом, согласно представленной сторонами сделки информации, их деятельность пересекается на рынке комплексных туристических услуг. Решение о выдаче разрешения на объединение или его запрете СК примет в течение одного месяца, а при необходимости срок может быть продлен до четырех месяцев.

Как сообщалось, в апреле этого года Кочкар приобрел 23,2% акций "Novaturas" за 1,159 млн евро у акционеров компании Угнюса Радвилы, Видаса Палюнаса и Ритиса Шумакариса. Также он предоставил "Novaturas" заем на сумму 1 млн евро, который позже был увеличен до 2 млн евро.

Планировалось, что к осени Кочкар приобретет еще около 10% акций "Novaturas" у литовской инвестиционной компании "Willgrow", увеличив свою долю до 33,19%.

Оборот "Novaturas" в прошлом году составил 200,878 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, а убытки - 7,604 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Доходы группы в Латвии в прошлом году составили 42,8 млн евро, в Литве - 110,7 млн евро, в Эстонии - 47,4 млн евро.

Акции "Novaturas" котируются в официальном списке Вильнюсской биржи.

Дочернее предприятие "Novaturas" в Латвии - ООО "Novatours" - зарегистрировано в 2000 году.

Согласно данным "Firmas.lv", оборот "Baltic World" в 2024 году составил 73,967 млн евро, прибыль - 373 163 евро. "Baltic World" была зарегистрирована в 2022 году, ее уставной капитал составляет 255 000 евро. Владельцем предприятия является зарегистрированная в Нидерландах компания "Set Travel B.V.", а истинным бенефициаром - Нешет Кочкар.

