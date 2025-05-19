Цены на продукты Латвия может снизить хоть завтра: крестьяне

Тронс признает, что сейчас спрогнозировать грядущий урожай довольно трудно. «Возможно, погодная ситуация выровняется, а, возможно, летом нас ждут заморозки, ураганы, ливни».

Говоря о высоких ценах на продукты питания, он подчеркивает: «Если бы государство хотело их снизить, оно могло бы это сделать уже на следующий день — достаточно уменьшить НДС. В 20 странах Евросоюза он сниженный: в Польше — 5%, в некоторых странах — 2-3%. Только в Латвии, Литве и еще паре стран он такой высокий».

Другая проблема, влияющая на цены, — низкая конкуренция магазинов. «У нас 2-3 большие торговые сети, которые слишком увеличили количество своих магазинов в Латвии. Rimi, Maxima, Lidl — они держат около 70 процентов всего рынка продуктов питания. Это очень много. Они зарабатывают миллионы. Совет по конкуренции мог бы работать гораздо эффективнее. Мы как фермеры чувствуем, что на нашу продукцию слишком большая наценка — до 200 процентов».

Рост цен в торговых сетях не означает, что производители получают больше. «Закупочные цены на овощи и фрукты за последние годы не менялись, хотя цены на них в магазинах растут. То же можно сказать о закупочных ценах на молоко. Немного выросли закупочные цены на мясо и яйца, но это не значит, что они не будут падать», — отмечает специалист.

О глобальном кризисе продовольствия говорить пока не приходится, считает Тронс. По крайней мере, для Латвии: «Зерна мы производим в 2-3 раза больше, чем нам необходимо. Молока — в 2 раза больше. Мяса птицы и яиц — тоже больше”.