Цены на нефть достигли трехлетнего максимума: надолго?

Цена на нефть марки Brent выросла на 15% до 103,54 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI также выросла на 15% до 107,35 доллара за баррель.

Война между США и Ираном вынудила производителей нефти на Ближнем Востоке значительно сократить поставки, поскольку Ирак и Кувейт начали сокращать добычу нефти, а движение танкеров в Ормузском проливе, через который транспортируется пятая часть мировой сырой нефти, практически прекратилось.

Аналитики прогнозируют, что Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии также вскоре придется сократить добычу нефти из-за ее дефицита.

Экономисты предупреждают, что потребители и предприятия по всему миру могут столкнуться с ростом цен на топливо в течение нескольких недель или даже месяцев, даже если эта война быстро закончится, поскольку поставщикам нефти будет сложно быстро полностью восстановить свою деятельность из-за поврежденных заводов и логистических сетей, а также возросших рисков для транспортировки товаров.