Цена обороны: по 100 евро в месяц с каждого налогоплательщика

«Правительство заявляет о планах занять до 8,4 млрд евро на оборону. Да, оборона крайне важна. Но задумывается ли кто-то о том, сможет ли государство выдержать такое долговое бремя? Ведь обслуживание долга будет стоить каждому налогоплательщику дополнительно около 100 евро в месяц. ЕС может закрывать глаза на такие заимствования, но отдавать их всё равно придется», — отметил в соцсетях депутат «Объединенного списка» Андрис Кулбергс.

Речь идет о механизме SAFE в рамках программы ЕС ReArm Europe, по которому ЕС планирует занять на мировых рынках до 150 млрд евро и распределить средства между странами-членами для роста оборонных расходов. Считается, что ЕС сможет привлечь финансирование на более выгодных условиях, чем отдельные государства.

По информации Минфина, сам факт проявленного интереса со стороны Латвии еще не означает обязательство брать кредит. Госсекретарь Минобороны Айварс Пуриньш пояснил, что Латвия представила свои проекты и возможные направления инвестиций, которые частично могли бы быть профинансированы через SAFE. Страна указала диапазон возможного займа — от 3,8 до 8,4 млрд евро.

Следующим шагом станет подготовка к ноябрю детализированных инвестиционных планов с конкретными закупками и расходами. Все они должны соответствовать оборонному бюджету и планам развития Национальных вооруженных сил. Финансирование, по словам представителя Минобороны, будет поступать постепенно, в зависимости от графика поставок и выполнения инвестиционных планов.