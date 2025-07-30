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Цена на сырую нефть установила на мировом рынке рекорд за 50 дней

© LETA 30 июля, 2025 16:08

Мир 0 комментариев

Цена на сырую нефть установила на мировом рынке рекорд за 50 дней, сообщила в среду BNS пресс-служба сети Circle K. 

С начала прошлой недели цена на сырую нефть на мировом рынке стремительно растет – по сравнению с концом предыдущей недели стоимость нефти марки Brent увеличилась на 7,5%. Основные причины связаны с угрозами президента США Дональда Трампа в адрес России.

К вечеру вчерашнего дня цена нефти Brent превысила 72 доллара США за баррель, что является самым высоким уровнем с последней декады июня. Одной из главных причин стал пересмотр Дональдом Трампом срока, отведенного России для достижения перемирия в российско-украинской войне.

«Если ранее Трамп давал России 50 дней, то во вторник он заявил, что если в течение 10 дней не будет видно шагов к завершению войны, то будут введены очень жесткие тарифы – вплоть до 500% – в отношении тех, кто импортирует российскую нефть, газ, уран и другие товары, - прокомментировал руководитель по ценообразованию моторного топлива Circle K Индрек Сасси.

Он также предупредил Китай, что в случае продолжения закупок российской нефти и в отношении него могут быть введены повышенные тарифы. Это означало бы серьезные перемены на глобальном нефтяном рынке, и в ожидании этого цена на сырую нефть резко пошла вверх».

Кроме того, США и Европейский союз заключили торговое соглашение о введении 15% тарифов, что снизило напряженность в связи с возможной эскалацией торговой войны. По словам Сасси, это улучшает перспективы роста спроса на топливо.

«Пока неизвестно, планирует ли Китай поддаться давлению США и прекратить закупки российской нефти. Второй крупнейший глобальный потребитель – Индия – демонстрирует признаки готовности поддаться давлению, что означало бы необходимость приобретать нефть из других источников, что значительно повысит спрос», - пояснил Сасси.

Чтобы компенсировать потенциально устойчивый дефицит российской нефти на рынке, США, как сообщается, разрешили компании Chevron продолжить деятельность в Венесуэле, что, вероятно, увеличит предложение нефти на рынке и поможет стабилизировать ситуацию.

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