Трудовая инспекция на следующей неделе примет решение в связи со сверхурочными в Rīgas satiksme

Как сообщалось, проверку в Rīgas satiksme Государственная трудовая инспекция (ГТИ) начала проводить в июне.

В инспекции подтвердили, что бывший сотрудник Rīgas satiksme в конце прошлого года сообщил о незаконных сверхурочных для шофёров, и ГТИ возбудила дело в связи с этим.

Как сообщила программа TV3 Nekā personīga, бывший шофёр Rīgas satiksme писал о том, что шофёры перерабатывают, что число установленных законом сверхурочных часов превышается, но предприятие заставляет работать больше, оправдываясь тем, что водителей не хватает и без сверхурочных невозможно обеспечить услуги общественного транспорта в нужном объёме.

По закону шофёрам запрещается работать более 56 часов в неделю, разрешено отработать 8 сверхурочных часов в течение 7 дней. В своём сообщении шофёр заявлял, что сверхурочно работают более 550 сотрудников и, по его сведениям, более 100 человек переработали, превысив установленное максимально разрешённое время работы за отчётный период.