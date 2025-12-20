Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трудовая инспекция на следующей неделе примет решение в связи со сверхурочными в Rīgas satiksme

20 декабря, 2025 16:02

LETA

Рассмотреть дело планируется во вторник, 23 декабря.

Как сообщалось, проверку в Rīgas satiksme Государственная трудовая инспекция (ГТИ) начала проводить в июне.

В инспекции подтвердили, что бывший сотрудник Rīgas satiksme в конце прошлого года сообщил о незаконных сверхурочных для шофёров, и ГТИ возбудила дело в связи с этим.

Как сообщила программа TV3 Nekā personīga, бывший шофёр Rīgas satiksme писал о том, что шофёры перерабатывают, что число установленных законом сверхурочных часов превышается, но предприятие заставляет работать больше, оправдываясь тем, что водителей не хватает и без сверхурочных невозможно обеспечить услуги общественного транспорта в нужном объёме.

По закону шофёрам запрещается работать более 56 часов в неделю, разрешено отработать 8 сверхурочных часов в течение 7 дней. В своём сообщении шофёр заявлял, что сверхурочно работают более 550 сотрудников и, по его сведениям, более 100 человек переработали, превысив установленное максимально разрешённое время работы за отчётный период.

В Риге погиб студент из Ганы; глава МИД Ганы обещает покарать виновного
В Риге погиб студент из Ганы; глава МИД Ганы обещает покарать виновного

«Нужно было деградировать?» Почему девушке с тяжёлой формой аутизма сократили пособие
«Нужно было деградировать?» Почему девушке с тяжёлой формой аутизма сократили пособие

Погрозили пальцем: БПБК объявило замечание мэру Юрмалы
Погрозили пальцем: БПБК объявило замечание мэру Юрмалы

Ланге не дают покоя топонимы; чем провинилось село Белоглазовка?

Депутат Рижской думы Лиана Ланга поделилась на платформе "Х" сканом из Википедии на латышском языке. Изображение включает в себя начало статьи о селе Белоглазовка в Силмалской волости Резекненского края. Что же не устраивает главного дерусификатора? Естественно, это название села. В котором, по данным той же самой Википедии, всего 33 жителя.

Погрозили пальцем: БПБК объявило замечание мэру Юрмалы

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) объявило замечание нынешнему председателю Юрмальской думы Янису Лединьшу (Зелёная партия Латвии) за реализацию функций депутата думы в ситуации конфликта интересов, о чём свидетельствует информация на сайте БПБК.

В Риге погиб студент из Ганы; глава МИД Ганы обещает покарать виновного

В эти дни в Латвии, а также в Гане резонанс в СМИ и соцсетях вызвала история о студенте из Ганы Нане Аджейи Ахии. Он умер 2 июня в Риге, на ул. Базницас, выпав из окна с пятого этажа. Родственники ведут кампанию в "ТикТоке" - они заявляют, что правда об обстоятельствах его гибели до сих пор не выяснена и виновный не найден. Портал tv3.lv обратился в РТУ, чтобы выяснить, как учился Нана и не было ли у него каких-то трудностей.

В пятницу в Риге при пожаре погиб человек

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

«Нужно было деградировать?» Почему девушке с тяжёлой формой аутизма сократили пособие

Неужели нужно было позволить ребёнку деградировать, чтобы после достижения 18 лет комиссия по-прежнему признавала, что ему требуется полный уход? С этим вопросом в редакцию программы Латвийского телевидения 4. studija обратилась мама 20-летней Марты. Критерии оценки инвалидности для детей и взрослых настолько отличаются, что ребёнку, которому ранее был необходим полный уход, почти втрое сократили пособие после совершеннолетия. Министерство разъясняет, что изменения критериев уже разработаны, но, как всегда, на это в бюджете нет денег.

За перевозку нелегальных мигрантов — пять лет тюрьмы; приговор Латгальского районного суда

Латгальский районный суд приговорил мужчину, чьё имя не называется, к пяти лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

