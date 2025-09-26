Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп введет пошлины на импорт лекарств, кухонных шкафов и тяжелых грузовиков

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 11:13

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Посты на его странице в социальной сети показали, что преданность Трампа пошлинам не закончилась с торговыми соглашениями и импортными пошлинами, введенными в августе, отражая уверенность президента в том, что налоги помогут сократить дефицит бюджета и увеличить внутреннее производство.

Трамп не предоставил юридического обоснования для новых пошлин, он заявил на Truth Social, что налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Согласно Закону о расширении торговли 1962 года, администрация в апреле начала расследование по разделу 232 о влиянии импорта фармацевтических препаратов и грузовиков на национальную безопасность. В марте Министерство торговли начало расследование по разделу 232 в отношении древесины и пиломатериалов, хотя неясно, связаны ли пошлины на мебель с этим.

Экономическая неопределенность

Новые пошлины добавляют еще одну дозу неопределенности для экономики США, где рынок акций стабилен, но перспективы для занятости ухудшаются, а инфляция остается высокой. Эти новые налоги на импорт могут привести к росту цен для потребителей и уменьшению найма, что, по данным экономических исследований, уже происходит.

«Мы начали видеть, что рост цен на товары приводит к увеличению инфляции», — предупредил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на недавней пресс-конференции, добавив, что рост цен на товары составляет «большую часть» или, возможно, «весь» прирост уровня инфляции в этом году.

Президент оказывал давление на Пауэлла с требованием уйти в отставку, утверждая, что ФРС должна более агрессивно снижать базовые процентные ставки, так как инфляция больше не является проблемой. Однако официальные лица ФРС сохраняют осторожность в отношении снижения ставок из-за неопределенности, вызванной торговой политикой.

Трамп заявил на Truth Social, что фармацевтические пошлины не будут применяться к компаниям, которые строят производственные предприятия в Соединенных Штатах, при условии, что они находятся либо на стадии «закладки фундамента», либо «строительства». Неясно, как пошлины будут применяться к компаниям, у которых уже есть заводы в США.

В 2024 году Америка импортировала почти $233 миллиарда (€199,5 млрд) фармацевтических и медицинских продуктов, согласно данным Бюро переписи населения. Перспектива удвоения цен на некоторые лекарства может вызвать потрясение у избирателей, так как расходы на здравоохранение, а также затраты на Medicare и Medicaid могут значительно возрасти.

При этом ранее Трамп предполагал, что эти пошлины будут вводиться постепенно, чтобы компании успели построить заводы и переместить производство. В августе на CNBC Трамп заявил, что начнет с «небольшой пошлины» на фармацевтические препараты и в течение года или дольше повысит ставку до 150% и даже 250%.

По данным Белого дома, угроза пошлин в начале этого года способствовала тому, что многие крупные фармацевтические компании, включая Johnson & Johnson, AstraZeneca, Roche, Bristol Myers Squibb и Eli Lilly, объявили о планах инвестиций в производство в США.

Паскаль Чан, вице-президент по стратегической политике и цепочкам поставок в Торговой палате Канады, предупредил, что пошлины в итоге могут нанести ущерб здоровью американцев, вызвав «немедленный рост цен, напряжение в страховых системах, нехватку в больницах и реальный риск, что пациенты будут экономить или отказываться от необходимых лекарств».

Новые сборы на кухонные шкафы могут еще больше увеличить затраты для застройщиков.

Инвестирование в отечественное производство

Трамп заявил, что иностранные тяжелые грузовики и их комплектующие наносят ущерб отечественным производителям, которых необходимо защищать.

«Крупные производители грузовиков, такие как Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks и другие, будут защищены от внешних помех», — написал Трамп.

Трамп давно утверждает, что пошлины — это ключ к тому, чтобы заставить компании больше инвестировать в отечественные заводы. Он отверг опасения, что импортеры просто переложат большую часть затрат на потребителей и бизнес в виде повышения цен.

Президент продолжает утверждать, что инфляция больше не является проблемой для экономики США, несмотря на доказательства обратного. За последние 12 месяцев индекс потребительских цен вырос на 2,9%, по сравнению с годовым уровнем 2,3% в апреле, когда Трамп впервые ввел обширный набор импортных налогов.

Также нет доказательств того, что пошлины создают рабочие места на заводах или способствуют строительству новых производственных мощностей. С апреля Бюро статистики труда сообщило, что производители сократили 42 000 рабочих мест, а строители — 8 000.

«Нет никакой инфляции», — заявил Трамп журналистам в четверг. «Мы добились невероятного успеха».

Тем не менее, Трамп также признал, что его пошлины против Китая нанесли ущерб американским фермерам, которые потеряли доходы от продажи сои. Президент отдельно пообещал в четверг направить доходы от пошлин фермерам, пострадавшим от конфликта, как он делал в своем первом сроке в 2018 и 2019 годах, когда его действия привели к ответным мерам против сельскохозяйственного сектора.

