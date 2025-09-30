Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Сентября Завтра: Elma, Elna, Menarda
Доступность

Толстых и инклюзивных просят на выход: чистки в американской армии

Редакция PRESS 30 сентября, 2025 22:23

Важно 0 комментариев

LETA

Глава Пентагона Пит Хегсет провел совещание с участием сотен американских генералов и адмиралов, которых для этого экстренно вызвали в Вашингтон из разных частей США и со всего мира. Об этом сообщает CNN.

На совещании Хегсет изложил свою концепцию развития армии. В частности, он пообещал положить конец усилиям по обеспечению инклюзивности, заявив, что от военнослужащих будут требовать соответствия «исключительно высочайшим мужским стандартам».

Хегсет также пообещал вернуться к критериям отбора на основании физической подготовки и ужесточить требования к внешнему виду. «Недопустимо видеть в Пентагоне толстых генералов и адмиралов», — заявил глава ведомства.

Также Хегсет заявил, что единственной задачей Пентагона США является «борьба с войной, подготовка к войне и подготовка к победе». «Не потому, что мы хотим войны. Никто здесь не хочет войны. А потому, что мы любим мир», — сказал он.

Всем генералам, не согласным с его точкой зрения, Хегсет предложил написать рапорты об отставке.

Об экстренном совещании с участием руководящего состава армии стало известно лишь несколько дней назад. Генералам не объяснили причин такого решения; в СМИ высказывались предположения, что по итогам совещания может быть объявлено о массовых увольнениях.

В начале сентября Трамп официально переименовал американское министерство обороны в военное министерство. «Мы выигрывали все войны до этого и между ними — а потом мы решили пойти по пути „воук“ и поменяли название министерства обороны. Так что теперь мы возвращаемся к названию военное министерство», — объяснил он свои действия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 02:55 01.10.2025
FT: Мир с двумя хищническими сверхдержавами
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия: сайт госуслуг зовёт всех в тестировщики
Sfera.lv 6 часов назад
Болгария готова перекрыть транзит российской газовой трубы в ЕС
Bitnews.lv 6 часов назад
Глюкозные сенсоры и инсулиновые помпы в Латвии остаются «роскошью»
Bitnews.lv 7 часов назад
Circle K открыла новую заправку на Краста улица в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Погода: сухо и даже тепло
Sfera.lv 11 часов назад
ЕС: грамотность надо повысить — финансовую
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: вышла коллаборация Latvijas pasts и больницы Страдыня
Sfera.lv 13 часов назад
Загрузка

Глава Пентагона: подготовка к войне — «единственная миссия»

Мир 21:32

Мир 0 комментариев

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Президент США Трамп и министр обороны Хегсет заявили об идеологическом развороте в армии и возрождении "духа воина". Хегсет призвал готовиться к возможной войне и победе.

Читать

Переход к обучению только на госязыке: проблемы у каждой третьей школы

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Переход на преподавание только на латышском языке идет по плану в большинстве учебных заведений, но в трети школ выявлены значительные трудности, говорится в отчете Государственной службы качества образования (IKVD) о переходе на «единую школу» в 2024/25 учебном году, сообщает LETA.

Читать

Правительство увеличивает поборы: за что придется платить больше?

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Во вторник, 30 сентября, правительство одобрило предложенные Министерством сообщения изменения в законе о плате за пользование автомобильными дорогами (ALN), направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и дороги, а также на повышение эффективности транспортной системы.

Читать

В Литве раскрыт секретный сервер ФБР для слежки по всему миру

ЧП и криминал 20:40

ЧП и криминал 0 комментариев

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Данные с телефонов шифрованной связи Anom, используемых Федеральным бюро расследований США (ФБР) для отслеживания преступников по всему миру, хранились на сервере в Шяуляй, сообщил во вторник новостной портал 15min.

Читать

Народ, собрались! Нужно протестировать прототип мобильного приложения госуслуг

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Жителей призывают тестировать прототип мобильного приложения портала госуслуг Latvija.gov.lv, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

Читать

«Либо коррупция, либо некомпетентность»: огромные деньги потратят на медведей?

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Управление охраны природы в конце сентября объявило открытый конкурс «Мониторинг медведей на 2026–2028 годы». На эти цели выделено 177 000 евро. Объявленный тендер был замечен и активно обсуждается среди пользователей на платформы «X».

Читать