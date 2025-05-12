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Только и делаем, что готовимся к часу Х: Ципуле о поездках наших медиков в Украину

Редакция PRESS 12 мая, 2025 16:06

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Поездки в Украину для изучения опыта коллег в условиях войны, постоянная отработка решений по действиям медиков в «час Икс», решение ежедневных проблем службы — будь то наплыв пациентов во время эпидемии гриппа или рост числа молодых наркоманов, — все это будни главы Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. О новых вызовах, стоящих перед «скорой помощью», она рассказала в передаче «Домская площадь» на Латвийском Радио 4, пишет LSM+.

Несколько месяцев назад латвийские СМИ пестрели заголовками о том, что неотложка работает на пределе, а в приёмных отделениях государственных больниц — настоящий коллапс. По словам Ципуле, такой наплыв пациентов носил сезонный характер — зимой повышается количество вирусных заболеваний, связанных с разного рода осложнениями. Сейчас, когда эпидемия гриппа миновала, ситуация стабилизировалась.

Однако, эта проблема имеет системный характер. Большой наплыв пациентов можно наблюдать и летом по выходным, когда люди получают травмы на отдыхе, и по понедельникам, когда в больнице скапливаются пациенты, поступившие за выходные. И эту системную проблему надо решать.

«Очень важно говорить об увеличении ресурсов отделений приёмного покоя неотложной помощи, чтобы мы могли оказывать своевременную помощь всем и чтобы наши бригады не задерживались в больницах. Иначе мы можем вовремя не успеть на вызов», — говорит глава Службы.

Большой «головной болью» «неотложки» являются необоснованные вызовы. Однако, по словам Лиене Ципуле, в последнее время люди стали проявлять большее понимание в этом вопросе. «Реакция общества стала более понимающей. Чем больше мы разъясняем, тем больше видим, что в целом снижается количество необоснованных вызовов. Но если у человека мало информации или он не знает, куда звонить, он в любом случае звонит нам. После разговора с нашим диспетчером будет принято наилучшее решение. Не всегда мы отправляемся по вызову, но мы укажем ему способ — куда стоит обратиться или какое лекарство принять».

Еще одной проблемой, стоящей перед Службой неотложной помощи, является плохая доступность больниц в Рижском регионе. «В Риге хронические пациенты могут обратиться в специализированные лечебные учреждения: в больницах, где предоставляют услуги для хронических пациентов, есть дневные стационары. В Рижском регионе таких возможностей нет, и весь поток этих больных отправляется в Ригу». Ципуле считает, что эту проблему необходимо решать совместными силами Минздрава и самоуправлений.

В прошлом году неотложка зафиксировала рекордно высокое (634 случая) количество госпитализаций подростков и молодых людей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, которое угрожало их жизни. По сравнению с предшествующим годом, рост составил 100 случаев. По словам Ципуле, эта проблема остается и сейчас.

«Пока мы не наблюдаем существенного уменьшения таких вызовов, хотя ситуация в районе Привокзальной площади, где проводились специальные меры, несколько улучшилась. Главная причина — доступность наркотических веществ в интернете и соцсетях. Наркотики — химически синтезированные опиаты — стали более агрессивными и с более серьезным воздействием на организм. Часто это неизвестные коктейли из самых разных веществ, которые требуют введения большого количества антидотов, и реакция организма на них может быть непредсказуемой», — говорит Ципуле.

Готовность службы неотложной помощи к «часу Икс» Лиене Ципуле оценивает как достаточно высокую. «Это непрерывный процесс, который стал неотъемлемой частью нашей работы. Мы постоянно тренируемся, проводим симуляции, отрабатываем навыки, чтобы быть готовыми в любую минуту. Очень важным опытом для нас стали поездки в Украину. Лично я была там два раза. Общалась с врачами, которые работали в осажденном городе, когда там не было ни воды, ни электричества, ни света. Ездила в прифронтовые территории и видела, как медики работают с только что привезенными с передовой раненными солдатами. Все это бесценный опыт. Но признаюсь честно — мне было страшно».

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