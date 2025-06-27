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Теперь живет в долг? Таинственная покупка «сожрала» весь годовой доход главы ALTUM

Редакция PRESS 27 июня, 2025 15:36

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LETA

Председатель правления государственной финансовой институции ALTUM Рейнис Берзиньш в 2024 году задекларировал доход в размере 192 719 евро. Однако почти вся эта сумма — буквально «евро в евро» — совпадает с необъяснённой покупкой, отражённой в его декларации. В графе указано: 190 653 евро, но без пояснения, что именно куплено. Ни в списке имущества, ни в разделе долей или инвестиций ничего нового не указано, пишет портал BitNews.

Формально декларация может считаться заполненной. Но с учётом статуса ALTUM, госструктуры, через которую проходят значительные объёмы государственного финансирования, такая непрозрачность в личных финансовых действиях её руководителя вызывает вопросы.

Кроме основной зарплаты в ALTUM (125 471 евро), Берзиньш получил:

6216 евро от «хоздеятельности» в самой ALTUM, которым он руководит;
40 700 евро — за работу в совете Рижского университета Страдиня;
2268 евро — за преподавание в Банковской школе;
9810 евро — за международную деятельность в украинском гарантийном фонде;
1275 евро — от частного лица (как доход от хозяйственной деятельности).
Также он оформил три кредита на общую сумму 245 тысяч евро, досрочно погасил займ на 117 тысяч и передал в дар 19 500 евро, не указывая получателя.

Сколько у главы ALTUM оставалось «на жизнь» в 2024 году?

Согласно декларации, в 2024 году Рейнис Берзиньш задекларировал доход в размере 192 719 евро. Однако его крупные финансовые действия значительно превысили эту сумму. В частности:

Неуточнённая покупка — 190 653 €
Дарение — 19 500 €
Погашение кредита — 117 784 €
Покупка автомобиля — 29 490 €
Итого задекларированных трат: около 357 000 евро.

Для покрытия этой разницы он оформил три кредита на общую сумму 245 000 евро. То есть фактически весь год прошёл в долг — без этих заёмных средств, расходы бы не были покрыты. На счетах к концу года у него осталось около 38 000 евро — что, скорее всего, не является «свободным остатком», а представляет собой резерв или остаточные средства.

Такое соотношение доходов и расходов вызывает закономерные вопросы. Глава государственной финансовой институции, через которую проходят почти все программы господдержки жилья, бизнеса и энергоэффективности, а также до 90% всех ипотечных кредитов с участием государства, должен демонстрировать безупречную прозрачность и финансовую стабильность.

Когда личные финансы управляются с большой кредитной нагрузкой, нераскрытыми покупками и значительными расходами, — это уже не только вопрос этики. Это вопрос безопасности и устойчивости управления государственными ресурсами.

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