«Теперь вся Россия сама является полем боя», — в Эстонии заявили о распространении защиты от дронов на всю страну

"Этот отдельно взятый случай показывает, что наши проекты по созданию стены из дронов и многоуровневой противовоздушной обороны – это не то, на что у Эстонии есть несколько лет, а то, что необходимо реализовать быстро. Речь идет о безопасности населения и обороне. Фокус противодействия дронам больше не ограничивается только восточной границей, а требует гораздо более широкого подхода", – отметил президент Алар Карис.

Президент добавил, что в случае противодействия дронам учреждения гособороны должны еще теснее сотрудничать.

Министр внутренних дел Игорь Таро отметил, что взрыв дрона на юге Эстонии подтвердил срочность задачи. "К счастью, последний инцидент с дроном обошелся без жертв. Однако мы снова убедились, что современная эффективная защита от дронов является одной из неотложных задач безопасности Эстонии – как внешней, так и внутренней. Это задача, требующая значительных финансовых и человеческих ресурсов. Напомню, что на последнем саммите НАТО обсуждалась необходимость направлять 1,5% ВВП на защиту населения. Может ли у нас в свете сегодняшних новостей быть другой выбор? Нет. Речь идет о безопасности и защищенности жителей Эстонии", – сказал Таро.

По словам Таро, в последние месяцы Эстония все более ускоренными темпами развивает возможности по обнаружению и противодействию дронам, пересекающим нашу восточную границу. "Начатая Россией агрессивная война против Украины фактически означает, что теперь вся Россия сама является полем боя. Мы же больше не можем говорить о противодействии дронам только применительно к восточной границе. Это означает, что создание первичных, но эффективных технических возможностей по обнаружению и противодействию дронам должно исходить из необходимости защиты всей территории Эстонии. Это, в свою очередь, сразу же поднимает вопрос о еще большем количестве хорошо подготовленного персонала и дополнительной подготовке", – сказал Таро.

По оценке министра внутренних дел, важно быстро пересмотреть и правовую базу Эстонии. "Вопрос заключается в том, кто, когда и каким образом принимает решение использовать средства противодействия дронам, что означает уничтожение дрона. Если до сих пор воздушное пространство было условно разделено так, что за дроны, летающие ниже 300 метров, отвечает Департамент полиции и погранохраны, а выше — Силы обороны, то сейчас, безусловно, необходимо срочно решить, насколько теперь оправдано такое разграничение и распределение ответственности. Это вопрос широкомасштабной государственной обороны и слаженного взаимодействия внутри государства. К этому, безусловно, относится и отработка различных сценариев инцидентов с дронами совместно с Силами обороны для обеспечения быстрой реакции, а также для информирования населения об опасности и предоставления инструкций по поведению", – отметил Таро.

Евродепутат и бывший командующий Силами обороны Рихо Террас заявил, что правительству нужны практические шаги, а не только планы. По его словам, падение дрона было предсказуемым, но страна оказалась не готова ни организационно, ни технически.