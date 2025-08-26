Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

«Теперь вся Россия сама является полем боя», — в Эстонии заявили о распространении защиты от дронов на всю страну

Редакция PRESS 26 августа, 2025 16:42

Мир 0 комментариев

Президент Алар Карис после встречи с министрами обороны и внутренних дел подчеркнул необходимость ускоренного создания «стены из дронов» и многоуровневой противовоздушной обороны. По его словам, речь идёт о безопасности населения, и борьба с беспилотниками должна охватывать всю страну, а не только восточную границу.

"Этот отдельно взятый случай показывает, что наши проекты по созданию стены из дронов и многоуровневой противовоздушной обороны – это не то, на что у Эстонии есть несколько лет, а то, что необходимо реализовать быстро. Речь идет о безопасности населения и обороне. Фокус противодействия дронам больше не ограничивается только восточной границей, а требует гораздо более широкого подхода", – отметил президент Алар Карис.

Президент добавил, что в случае противодействия дронам учреждения гособороны должны еще теснее сотрудничать.

Министр внутренних дел Игорь Таро отметил, что взрыв дрона на юге Эстонии подтвердил срочность задачи. "К счастью, последний инцидент с дроном обошелся без жертв. Однако мы снова убедились, что современная эффективная защита от дронов является одной из неотложных задач безопасности Эстонии – как внешней, так и внутренней. Это задача, требующая значительных финансовых и человеческих ресурсов. Напомню, что на последнем саммите НАТО обсуждалась необходимость направлять 1,5% ВВП на защиту населения. Может ли у нас в свете сегодняшних новостей быть другой выбор? Нет. Речь идет о безопасности и защищенности жителей Эстонии", – сказал Таро.

По словам Таро, в последние месяцы Эстония все более ускоренными темпами развивает возможности по обнаружению и противодействию дронам, пересекающим нашу восточную границу. "Начатая Россией агрессивная война против Украины фактически означает, что теперь вся Россия сама является полем боя. Мы же больше не можем говорить о противодействии дронам только применительно к восточной границе. Это означает, что создание первичных, но эффективных технических возможностей по обнаружению и противодействию дронам должно исходить из необходимости защиты всей территории Эстонии. Это, в свою очередь, сразу же поднимает вопрос о еще большем количестве хорошо подготовленного персонала и дополнительной подготовке", – сказал Таро.

По оценке министра внутренних дел, важно быстро пересмотреть и правовую базу Эстонии. "Вопрос заключается в том, кто, когда и каким образом принимает решение использовать средства противодействия дронам, что означает уничтожение дрона. Если до сих пор воздушное пространство было условно разделено так, что за дроны, летающие ниже 300 метров, отвечает Департамент полиции и погранохраны, а выше — Силы обороны, то сейчас, безусловно, необходимо срочно решить, насколько теперь оправдано такое разграничение и распределение ответственности. Это вопрос широкомасштабной государственной обороны и слаженного взаимодействия внутри государства. К этому, безусловно, относится и отработка различных сценариев инцидентов с дронами совместно с Силами обороны для обеспечения быстрой реакции, а также для информирования населения об опасности и предоставления инструкций по поведению", – отметил Таро.

Евродепутат и бывший командующий Силами обороны Рихо Террас заявил, что правительству нужны практические шаги, а не только планы. По его словам, падение дрона было предсказуемым, но страна оказалась не готова ни организационно, ни технически.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:25 27.08.2025
Погода: станет теплее
Sfera.lv 4 часа назад
Минные поля в Украине больше, чем Англия
Bitnews.lv 6 часов назад
Литва: ужас-ужас-ужас, Грузия атакует!
Sfera.lv 6 часов назад
Торф тоже утонул. Просят ввести ЧС
Bitnews.lv 7 часов назад
Футбольного менеджера обвинили в насилии над детьми
Bitnews.lv 8 часов назад
Президент Карис: Эстонии нужна «стена из дронов» и многоуровневая ПВО
Bitnews.lv 8 часов назад
Литва: большая мечта и поиск компромисов
Sfera.lv 9 часов назад
Эстония: молодёжь почему-то верит вакцинам и ИИ
Sfera.lv 14 часов назад

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Читать
Загрузка

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Важно 21:48

Важно 0 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Читать

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Мир 21:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Читать

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Читать

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Читать

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 0 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Читать

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Читать