Температура воздуха потеплеет, а вода в водоемах станет холоднее: прогноз на среду

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду. В Риге ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, ветер будет слабый с запада, юго-запада. Температура воздуха в столице достигнет +22 градусов.

Температура воды во многих местах для купания опустилась чуть ниже +20 градусов, и холоднее всего вода на Курземском побережье Рижского залива, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг утром температура воды в реках Лиелупе и Вента составляет +19...+20 градусов, в реках Айвиексте и Салаца +20...+21 градус, в Гауе +18...+20 градусов, в Даугаве +18...+22 градуса. В других реках вода в основном остыла до +16...+20 градусов.

Температура воды в озерах составляет +19...+22 градуса.

На латвийском побережье температура воды в 6 часов утра составляла от +13,4 градуса в Мерсрагском порту до +20,5 градуса в Даугавгриве у Западного мола и в Салацгривском порту. В портах Лиепаи и Вентспилса температура воды составляет около +19 градусов.