Театра Чехова приглашает на открытие новых проектов: что, где, когда?

Выставка Микелиса Мурниекса «Игра» в Галерее Театра Чехова

В Галерее Театра Чехова откроется персональная выставка Микелиса Мурниекса «Игра». Художник фокусируется на лейтмотиве 142-го сезона Театра Чехова – теме любви, –рассматривая ее с точки зрения зависимости и игры

. Экспозиция – это рассказ об игре, которая затягивает и не отпускает, манит выигрышем, опьяняет вкусом риска и грозит разорением. Кинетическая инсталляция Мурниекса воплощает синтез двух аспектов игры – сценического и азартного.

Ссылаясь на известное высказывание Шекспира, о том, что весь мир – театр, художник задает провокационный вопрос: «А почему не игровой стол?».

Выставка также подчеркивает роль манипуляции в современной реальности, в которой психологические приемы, подобные игре в наперсток, стали частью повседневной жизни. Как сказал Жан Бодрийяр, «если игра нацелена на выигрыш, тогда шулер – единственный настоящий игрок».

«Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre», в сотрудничестве с «Zuzeum»

Новое пространство «Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre» – уникальный совместный проект Рижского русского театра Михаила Чехова и арт-центра «Zuzeum», предлагающий зрителям творческую синергию сценического и визуального искусства в самом сердце Риги.

Это арт-пространство посвящено личности Михаила Чехова – великого актера, режиссера и педагога XX века – и его блестящему методу, по которому работали и до сих пор работают тысячи актеров театра и кино по всему миру.

Опираясь на чеховскую концепцию воображаемого тела, «Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre» предлагает осмотреть 4 работы Марты Лиепини-Скулме – первой латышской профессиональной женщины-скульптора. Как и Чехов, Лиепиня-Скулме была поистине космополитичной личностью и сочетала в своем искусстве такие разные влияния, как кубизм и африканская скульптура. Ранние работы, отобранные для выставки, представляют тело как выразительную, воображаемую совокупность элементов – то, что Чехов считал ключом к успешной актерской игре.

Цель «Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre» – вовлечь более широкие слои общества во взаимодействие с искусством, в том числе современным. Новое пространство создано в сотрудничестве с арт-центром «Zuzeum», где можно ознакомиться с произведениями современных художников из Латвии и со всего мира.

Основу фонда составляет коллекция Зузансов – крупнейшая в мире частная коллекция латвийского искусства, которая включает в себя более 30 000 произведений. «Zuzeum» предоставил скульптуры Марты Лиепини-Скулме для «Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre», а также оказал содействие Театру Чехова в подготовке и оформлении помещения и экспозиции в целом.