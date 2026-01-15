Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Там можно держать детей: в обсуждение ремонта в соцсети вмешалась полиция

15 января, 2026

В социальной сети “Threads” женщина рассказала, что во время ремонта устроила под лестницей помещение высоток 1,4 м и обклеила его обоями. Пока пользователи соцсети гадали, для чего ей такая ниша, в обсуждение неожиданно вмешалась... полиция. И не только.

В комментариях женщине советовали устроить там место для питомца или поселить Гарри Поттера. Тем временем полиция предложила огородить этот пространство решеткой и превратить в тюрьму.

Кто-то из комментаторов немедленно отреагировал: "Хотелось бы когда-нибудь вместе выпить кофе и пожать руку тем, кто ведет соцсети полиции".

Правда остальные отметили, что держать кого-то в такой тюрьме может быть нелегально. Да и поместятся туда разве что дети.

Тогда компания Depozitpunkts предложила установить на этом месте таромат.

Другими вариантами от пользователей, были предложения открыть там кафе, банк или нелегальную лабораторию.

