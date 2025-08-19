Таксисты и каршеринг взвинчивают аварийность: в Латвии грядёт рост цен на OCTA

По словам президента ассоциации Яниса Абашина, в 2025 году выплаты по OCTA выросли на пять миллионов евро по сравнению с прошлым годом. Основные причины — удорожание ремонтов автомобилей, медицинской помощи и инфраструктуры. «Рост будет долгосрочным. В краткосрочной перспективе цены могут колебаться, но тенденция очевидна», — отметил он в эфире TV3.

Статистика показывает: рижские такси попадают в аварии примерно в десять раз чаще, чем обычные водители. Авто краткосрочной аренды — в четыре раза чаще. При этом частота ДТП с каршеринговыми машинами снижается: если раньше она была в шесть раз выше среднего, то теперь упала до четырёх.

Средняя выплата по OCTA ежегодно растёт примерно на 100 евро. В 2024 году она составляла 1600 евро, в 2025-м — уже 1700 евро. «Это связано с тем, что уровень жизни в Латвии постепенно приближается к среднеевропейскому: дорожает медицина, услуги автосервисов, растут зарплаты», — пояснил Абашиньш.

Он добавил, что повышение цен на OCTA в перспективе затронет не только аварийных водителей, но и всех страхователей.