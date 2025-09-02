Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Так Урсулу не глушили? Flightradar: у самолёта главы ЕС помех не было (2)

© Meduza.io 2 сентября, 2025 14:35

В сервисе Flightradar прокомментировали сообщения о помехах в работе GPS в аэропорту болгарского Пловдива, когда туда прилетел самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы видим сообщения в СМИ о помехах GPS, затронувших самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен в Пловдив. <…> Транспондер самолета сообщал о хорошем качестве GPS-сигнала от взлета до посадки», — говорится в заявлении Flightradar.

 

В Еврокомиссии между тем подтвердили, что самолет Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с помехами в работе GPS и заявили, что болгарские власти считают ответственной за инцидент Москву. Однако неясно, был ли самолет целенаправленно атакован, поскольку такие атаки распространены в этом регионе, добавили в комиссии, как пишет Associated Press.

В Кремле причастность Москвы к инциденту отрицают. «То, что Москва отрицает или не отрицает, не имеет значения. Москва отрицала присутствие российских войск в Крыму», — заявил в ответ на это министр иностранных дел Болгарии Даниэль Митов. Он добавил, что это была не кибератака и напомнил, что с начала войны в Украине «подобные глушения систем GPS в определенных регионах, расположенных близко к зоне конфликта, происходят постоянно».

Одной из первых о помехах, с которыми столкнулся самолет Урсулы фон дер Ляйен, сообщила газета Financial Times. Вскоре о похожих случаях в своей практике рассказал инспектор Генерального штаба немецкой армии Карстен Бройер. По его словам, однажды он столкнулся с помехами в работе GPS во время полета над Балтийским морем, а в другой раз — во время учений в Литве. Когда произошли эти инциденты, он не уточнил.

Bloomberg напоминает, что с глушением сигнала GPS сталкивался также министр обороны Великобритании Грант Шаппс, который в марте 2024 года возвращался из Польши после учений НАТО и пролетал недалеко от Калининграда.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

