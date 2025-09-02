«Мы видим сообщения в СМИ о помехах GPS, затронувших самолет, перевозивший Урсулу фон дер Ляйен в Пловдив. <…> Транспондер самолета сообщал о хорошем качестве GPS-сигнала от взлета до посадки», — говорится в заявлении Flightradar.

В Еврокомиссии между тем подтвердили, что самолет Урсулы фон дер Ляйен столкнулся с помехами в работе GPS и заявили, что болгарские власти считают ответственной за инцидент Москву. Однако неясно, был ли самолет целенаправленно атакован, поскольку такие атаки распространены в этом регионе, добавили в комиссии, как пишет Associated Press.

В Кремле причастность Москвы к инциденту отрицают. «То, что Москва отрицает или не отрицает, не имеет значения. Москва отрицала присутствие российских войск в Крыму», — заявил в ответ на это министр иностранных дел Болгарии Даниэль Митов. Он добавил, что это была не кибератака и напомнил, что с начала войны в Украине «подобные глушения систем GPS в определенных регионах, расположенных близко к зоне конфликта, происходят постоянно».

Одной из первых о помехах, с которыми столкнулся самолет Урсулы фон дер Ляйен, сообщила газета Financial Times. Вскоре о похожих случаях в своей практике рассказал инспектор Генерального штаба немецкой армии Карстен Бройер. По его словам, однажды он столкнулся с помехами в работе GPS во время полета над Балтийским морем, а в другой раз — во время учений в Литве. Когда произошли эти инциденты, он не уточнил.

Bloomberg напоминает, что с глушением сигнала GPS сталкивался также министр обороны Великобритании Грант Шаппс, который в марте 2024 года возвращался из Польши после учений НАТО и пролетал недалеко от Калининграда.