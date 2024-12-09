Свергнутый президент Сирии Башар Асад — в Москве: подробности

Россия предоставила бывшему лидеру Сирии политическое убежище, уточняется в сообщениях.

В Главном управлении разведки Украины уже заявили, что ранее обсуждавшаяся информация о крушении самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту — это дезинформация с целью скрыть процесс эвакуации.

Самолет, который мог вывезти Асада в Москву

Российский самолет несколько часов назад вылетел из Латакии, затем выключил транспондер и направился в сторону России. Борт мог взлететь с российской военной базы Хмеймим или из аэропорта Латакии. Данные об этом можно увидеть сайте Flightradar, который мониторит перемещение воздушных судов.

Транспондер самолета был ненадолго включен близ Москвы и снова выключен перед посадкой.