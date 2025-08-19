Суд в РФ конфисковал половину компании «Рижский хлеб»

Родниковский районный суд Ивановской области изъял в собственность государства 50% долей российского ООО "Рижский хлеб", принадлежавших гражданину Латвии Нормунду Бомису, пишет газета "Коммерсант" в понедельник, 18 августа. Уточняется, что стоимость изъятых активов составляет 1,7 млрд рублей.

Кроме того, суд признал "экстремистским" латвийский фонд Ziedot.lv и запретил его деятельность в России. По мнению российских властей, с 2023 по 2025 год Нормунд Бомис пожертвовал через этот фонд 36 800 долларов на оружие и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Требование признать "экстремистким" объединение хлебопеков

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала признать "экстремистским" и запретить на территории страны объединение хлебопеков, в которое входят Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и принадлежащие им компании: киевское ООО "Хлебный гурман" (ТОВ "Хлiбний гурман") и латвийское ООО Lielezers. Ведомство сочло, что Бомис, Приходько и их предприятия "ведут экстремистскую деятельность против государственных интересов Российской Федерации", спонсируя батальон "Азов" и ВСУ.

Совладелец оставшихся 50% активов в ООО "Рижский хлеб" - гражданин России Сергей Сиренко. По данным газеты "Коммерсант", после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Бомис осудил действия российских военных и заявил о разрыве всех связей с РФ. После этого, пишут журналисты, он якобы потребовал от Сиренко остановить работу ООО, продать активы и вывести вырученные средства за рубеж. Однако тот отказался, после чего Бомис попытался вывезти оборудование за границу.