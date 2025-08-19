Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Суд в РФ конфисковал половину компании «Рижский хлеб»

19 августа, 2025 14:06

Мир

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, утверждающей, что совладелец ООО "Рижский хлеб" Нормунд Бомис спонсировал батальон "Азов" и ВСУ, и требовавшей изъятия его активов.

Родниковский районный суд Ивановской области изъял в собственность государства 50% долей российского ООО "Рижский хлеб", принадлежавших гражданину Латвии Нормунду Бомису, пишет газета "Коммерсант" в понедельник, 18 августа. Уточняется, что стоимость изъятых активов составляет 1,7 млрд рублей.

Кроме того, суд признал "экстремистским" латвийский фонд Ziedot.lv и запретил его деятельность в России. По мнению российских властей, с 2023 по 2025 год Нормунд Бомис пожертвовал через этот фонд 36 800 долларов на оружие и боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Требование признать "экстремистким" объединение хлебопеков

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала признать "экстремистским" и запретить на территории страны объединение хлебопеков, в которое входят Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и принадлежащие им компании: киевское ООО "Хлебный гурман" (ТОВ "Хлiбний гурман") и латвийское ООО Lielezers. Ведомство сочло, что Бомис, Приходько и их предприятия "ведут экстремистскую деятельность против государственных интересов Российской Федерации", спонсируя батальон "Азов" и ВСУ.

Совладелец оставшихся 50% активов в ООО "Рижский хлеб"  - гражданин России Сергей Сиренко. По данным газеты "Коммерсант", после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Бомис осудил действия российских военных и заявил о разрыве всех связей с РФ. После этого, пишут журналисты, он якобы потребовал от Сиренко остановить работу ООО, продать активы и вывести вырученные средства за рубеж. Однако тот отказался, после чего Бомис попытался вывезти оборудование за границу.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

