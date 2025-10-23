Строительство мобильного пункта оставило Болдераю и Даугавгриву без воды

Инцидент произошёл во время строительства мобильного пункта “Bolderāja”, когда при уплотнении грунта была повреждена водопроводная линия. В это время резервный трубопровод был отключён, что усилило последствия аварии.

В результате часть Болдераи осталась без воды, а в других районах Болдераи и Даугавгривы наблюдается пониженное давление и помутнение воды.

По предварительным данным, водоснабжение планируется восстановить к концу рабочего дня. До этого момента питьевую воду доставляют автоцистернами, размещёнными по адресам ул. Бружу 6 и ул. Лиела 59.