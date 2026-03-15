Куба сдаётся? Гавана вступила в переговоры с Трампом на фоне резкого падения экономики

Редакция PRESS 15 марта, 2026 12:41

Мир 0 комментариев

Гавана впервые официально подтвердила контакты с администрацией Дональда Трампа. Диалог начинается в условиях резкого усиления давления Вашингтона и одного из самых тяжелых экономических кризисов на Кубе за последние десятилетия.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что его правительство ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило кубинское издание Cubadebate.

По словам кубинского лидера, контакты направлены на поиск решений существующих двусторонних разногласий путем диалога, а также на обсуждение возможных сфер сотрудничества и совместного противодействия угрозам региональной безопасности. При этом Диас-Канель предупредил, что переговорный процесс, вероятно, будет длительным и сложным.

Топливный кризис и давление США

Переговоры проходят на фоне серьезного энергетического кризиса на острове. В начале 2026 года США фактически заблокировали поставки нефти из Венесуэлы, которая обеспечивала до половины потребностей Кубы в энергоносителях. Позднее поставки нефти прекратила и Мексика, на которую, по сообщениям СМИ, также оказывалось давление со стороны Вашингтона.

В конце января Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. Это решение позволило администрации вводить дополнительные пошлины против стран, которые прямо или косвенно участвуют в поставках нефти на остров.

Ограничения привели к острому дефициту топлива на Кубе: в стране участились отключения электроэнергии, возникли перебои в работе транспорта и промышленности.

По данным источников журнала The Atlantic в Белом доме, Куба рассматривается как одна из возможных целей давления администрации Трампа после Ирана и Венесуэлы.

В январе американский президент также допустил возможность «дружественного захвата» острова, если Гавана откажется от соглашения с Вашингтоном.

Между тем источники Bloomberg и The Wall Street Journal сообщали, что в администрации США обсуждается стратегия постепенного политико-экономического давления на Кубу. По данным изданий, в Белом доме рассматривают вариант, при котором остров окажется финансово зависимым от США — аналогично тому, как Куба ранее зависела от экономической поддержки Советского Союза до 1991 года.

Экономический кризис: десятилетие стагнации

Переговоры между Гаваной и Вашингтоном происходят на фоне затяжных экономических проблем, которые накапливались на Кубе в течение последнего десятилетия.

После осторожных экономических реформ середины 2010-х годов рост экономики постепенно замедлился. По оценкам экономистов и международных организаций, средний рост ВВП Кубы за последние десять лет составлял около 1% в год, а в отдельные годы экономика страны сокращалась.

Ситуацию усугубили несколько факторов.

Во-первых, ужесточение санкций США в конце 2010-х годов, включая ограничения на туризм, финансовые операции и денежные переводы. Это значительно сократило приток валюты.

Во-вторых, пандемия COVID-19, практически остановившая туристический сектор — один из ключевых источников доходов страны.

В-третьих, денежная реформа 2021 года, отменившая систему двойной валюты. Она сопровождалась резким ростом цен и ускорением инфляции.

Структурные проблемы экономики

Кубинская экономика остается сильно зависимой от внешних поставок и ограниченной по структуре.

Страна импортирует значительную часть продовольствия и топлива, а основные источники валютных доходов — туризм, экспорт никеля и международные медицинские миссии.

Недостаток валюты регулярно приводит к дефициту товаров и перебоям с электроэнергией.

Экономические трудности также вызвали крупнейшую за последние десятилетия волну эмиграции.

По данным американских миграционных служб, с 2022 по 2024 год Кубу покинули сотни тысяч граждан, многие из которых направились в США и страны Латинской Америки.

Эксперты отмечают, что отток трудоспособного населения дополнительно ослабляет экономику страны.

Возможные последствия переговоров

На этом фоне переговоры с США могут стать для Кубы попыткой смягчить экономическое давление и получить доступ к новым источникам финансирования и энергоресурсов.

Однако аналитики отмечают, что даже в случае частичного ослабления санкций восстановление кубинской экономики может занять годы. Структурные проблемы — низкая производительность, слабый частный сектор и высокая зависимость от импорта — остаются ключевыми вызовами для экономического развития страны.

