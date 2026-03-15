Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров Голливуда

Редакция PRESS 15 марта, 2026 11:06

Всюду жизнь

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в прошлом году. Отмечается, что он основан на данных сайта Box Office Mojo, который отслеживает кассовые сборы фильмов, и IMDB, а также на интервью с представителями индустрии. Приведенные цифры отражают доходы после вычета гонораров, выплаченных агентам, менеджерам и юристам актеров.

На первом месте оказался 59-летний Адам Сэндлер. В прошлом году он заработал 48 миллионов долларов, выступив продюсером и исполнителем главной роли в фильме «Счастливчик Гилмор 2», а также снявшись в фильме «Джей Келли» вместе с Джорджем Клуни, который занял 13 строчку рейтинга. За роль в этом фильме Сэндлер Сэндлер был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана».

При этом Сэндлер заработал значительно меньше лидера рейтинга прошлого года Дуэйна Джонсона — его совокупный гонорар составил 88 миллионов долларов в 2024 году. По данным Forbes, суммарный заработок 20 самых высокооплачиваемых актеров Голливуда составил 590 миллионов долларов, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Следующим в списке идет Том Круз. 63-летний актер заработал 46 миллионов долларов за восьмую часть боевика «Миссия: Невыполнима: Финальная расплата». На третьем месте в списке оказался Марк Уолберг с доходом в 44 миллиона долларов, за ним следуют Скарлетт Йоханссон с 43 миллионами долларов и Брэд Питт с 41 миллионом долларов.

В первую десятку также вошли Дензел Вашингтон (38 миллионов долларов), Джек Блэк (28 миллионов долларов), Джейсон Момоа (28 миллионов долларов), Дэниел Крейг (27 миллионов долларов) и Милли Бобби Браун (26 миллионов долларов). При этом 22-летняя Браун, звезда сериала «Очень странные дела», оказалась самой молодой актрисой в истории рейтинга Forbes.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

