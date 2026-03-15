Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров Голливуда

На первом месте оказался 59-летний Адам Сэндлер. В прошлом году он заработал 48 миллионов долларов, выступив продюсером и исполнителем главной роли в фильме «Счастливчик Гилмор 2», а также снявшись в фильме «Джей Келли» вместе с Джорджем Клуни, который занял 13 строчку рейтинга. За роль в этом фильме Сэндлер Сэндлер был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана».

При этом Сэндлер заработал значительно меньше лидера рейтинга прошлого года Дуэйна Джонсона — его совокупный гонорар составил 88 миллионов долларов в 2024 году. По данным Forbes, суммарный заработок 20 самых высокооплачиваемых актеров Голливуда составил 590 миллионов долларов, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Следующим в списке идет Том Круз. 63-летний актер заработал 46 миллионов долларов за восьмую часть боевика «Миссия: Невыполнима: Финальная расплата». На третьем месте в списке оказался Марк Уолберг с доходом в 44 миллиона долларов, за ним следуют Скарлетт Йоханссон с 43 миллионами долларов и Брэд Питт с 41 миллионом долларов.

В первую десятку также вошли Дензел Вашингтон (38 миллионов долларов), Джек Блэк (28 миллионов долларов), Джейсон Момоа (28 миллионов долларов), Дэниел Крейг (27 миллионов долларов) и Милли Бобби Браун (26 миллионов долларов). При этом 22-летняя Браун, звезда сериала «Очень странные дела», оказалась самой молодой актрисой в истории рейтинга Forbes.