Трамп стягивает морпехов для захвата ключевого острова в Ормузском проливе

Амфибийная группа готовности (ARG) обычно включает один универсальный десантный корабль, два десантно-транспортных корабля и вспомогательное судно. На их борту размещается экспедиционное подразделение морской пехоты (MEU), численность которого, как правило, составляет около 2200 военнослужащих.

По словам двух американских чиновников, группа будет сформирована вокруг универсального десантного корабля USS Tripoli (LHA‑7). Сейчас он находится на своей постоянной базе в Японии и в ближайшее время должен направиться на Ближний Восток.

Что представляет собой экспедиционное подразделение морской пехоты?

Как отмечает специализированный портал The War Zone, экспедиционное подразделение морской пехоты — это высокомобильное автономное соединение быстрого реагирования, которое обычно действует с амфибийных десантных кораблей.

Оно располагает широким спектром возможностей. В его состав может входить авиационная группа, включая истребители-бомбардировщики F‑35B Lightning II, способные наносить удары по целям в глубине территории Ирана. Подразделение также может выполнять задачи по контролю морского пространства, включая борьбу с иранскими скоростными катерами.

Для этого используются как ударные вертолеты AH‑1Z Viper и многоцелевые UH‑1Y Venom, так и истребители F-35.

Еще одним важным элементом ударного потенциала является возможность быстро перебрасывать подразделения морской пехоты по воздуху в любую точку, находящуюся в радиусе действия вертолетов.

Состав авиационной группы может меняться в зависимости от задач. Например, на корабле может быть размещено больше истребителей F-35, если требуется усилить авиационный компонент. Десантный корабль USS Tripoli как раз специализируется на поддержке авиационных операций и изначально проектировался с учетом такой роли.

Экспедиционное подразделение морской пехоты также способно проводить десантные операции на побережье и обеспечивать масштабную морскую логистику.

Амфибийная группа обычно входит в состав более крупного формирования — экспедиционной ударной группы (ESG). В нее также входят корабли сопровождения, оснащенные системой ПРО Aegis Combat System и способные при необходимости наносить удары крылатыми ракетами Tomahawk.

По данным The War Zone, хотя наибольшее внимание обычно привлекают авианосные ударные группы благодаря их способности наносить удары на большой дистанции, именно экспедиционные подразделения морской пехоты и экспедиционные ударные группы нередко оказываются наиболее универсальным инструментом ВМС США.

Какой может быть их миссия?

Военный обозреватель, главный редактор и основатель The War Zone Тайлер Рогоуэй заявил: «Когда вы думаете о применении экспедиционного подразделения морской пехоты в контексте противостояния США и Ирана, первой целью, которая приходит на ум, является остров Харк».



Он пояснил: «Большая часть иранского нефтяного экспорта проходит через остров Харк. Из-за своей стратегической значимости и критически важной инфраструктуры он до сих пор оставался вне зоны боевых действий. Его захват стал бы чрезвычайно крупной и крайне рискованной операцией».

По словам Рогоуэя, сложность заключается не только в самом захвате острова, но и в его удержании. «Если Иран придет к выводу, что остров потерян, он может обрушить на него весь имеющийся у него арсенал».

Он также отметил, что маловероятно, что экспедиционное подразделение морской пехоты напрямую войдет в акваторию Персидский залив.

«В таком случае операции будут вестись преимущественно с воздуха, что тоже нельзя назвать безопасным», — добавил он.

Рогоуэй указал и на другую возможность: «Внутри и вокруг Ормузского пролива находятся несколько островов, которые теоретически можно использовать для создания своего рода защитного периметра для торговых судов. Однако такой шаг также связан с серьезными рисками».

В пятницу вечером президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что по его приказу CENTCOM провело «одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока» и «полностью уничтожило все военные цели» на острове Харк.

Трамп заявил: «Наше оружие — самое мощное и технологически совершенное из всех, что когда-либо существовали в мире. Однако по гуманитарным и моральным соображениям я решил не разрушать нефтяную инфраструктуру острова. Тем не менее, если Иран или любое другое государство попытается помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение».

Старший научный сотрудник программы по Ирану и так называемой «шиитской оси» израильского Институт исследований национальной безопасности (INSS) Дани Ситринович считает, что реализация любого из трех возможных сценариев — захвата острова Харк, вывоза обогащенного урана с объектов вроде Натанзский ядерный объект и Исфаханский ядерный объект или установления контроля над Ормузским проливом — потребует масштабной и длительной военной кампании.

«Такие действия потребуют сложной совместной операции, включающей постоянный контроль территории, подавляющее превосходство на море и в воздухе, защиту собственных сил и устойчивую логистическую систему», — отметил он.

По его словам, на практике подобная операция может занять недели или даже месяцы.

«Кроме того, ее проведение будет крайне затруднено до тех пор, пока система командования и управления Ирана остается функционирующей и способна координировать военные ответы в разных сферах».



Ситринович предупреждает: «Даже если на начальном этапе будут достигнуты оперативные успехи, маловероятно, что Иран смирится с потерей своих стратегических активов — прежде всего территории или контроля над ключевой энергетической инфраструктурой».

По его словам, пока действующий режим в Тегеране остается у власти, он почти наверняка будет стремиться вернуть статус-кво, используя сочетание обычных военных ударов, асимметричных операций и региональной эскалации.

«В итоге подобное развитие событий, скорее всего, приведет к затяжному конфликту с постепенной эскалацией и стратегическим истощением сторон, а не к быстрому и однозначному результату».