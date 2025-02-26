«Столатовикам» будут платить 300 евро в месяц

Это решение было принято в связи с общим ростом оплаты труда в национальной экономике, отметили в Министерстве благосостояния.

Временные оплачиваемые общественные работы – это активная мера занятости для лиц, зарегистрированных в Государственном агентстве занятости (ГАЗ), направленная на приобретение и поддержание трудовых навыков посредством выполнения общественно полезных работ. Эти работы осуществляются в муниципалитетах, ассоциациях или фондах без намерения получения прибыли.

Правительство также утвердило увеличение стоимости ваучера на обучение водителей – с 920 евро до 1100 евро. При этом обучение трактористов получило отдельную почасовую ставку за теоретические занятия и вождение – 4,50 евро и 50 евро соответственно.

Кроме того, было принято решение, что клиенты ГАЗ, которым необходимо улучшить свои навыки в качестве превентивной меры до их утраты, смогут участвовать в программах повышения квалификации и в будущем.

Максимальный размер группы увеличен с 12 до 15 человек.

В целях содействия удержанию инвалидов на рабочих местах ГАЗ также будет оплачивать адаптацию рабочих мест для людей с инвалидностью, работающих в государственных и муниципальных учреждениях.

Как ранее сообщалось, по словам директора ГАЗ Эвиты Симсоне, большинство безработных по-прежнему имеют среднее профессиональное образование и старше 50 лет. Это свидетельствует о том, что эти люди долгое время находились на рынке труда, обладая навыками, приобретёнными давно, и достигли переломного момента, когда их компетенции перестали быть достаточными или актуальными для современного рынка труда.