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«Стоит только появиться какому-то крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся и падаем!» Эксперты о системных проблемах Латвии

Редакция PRESS 18 июня, 2025 17:43

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы с подсчётом результатов муниципальных выборов не стали неожиданностью — это просто отражение привычной ситуации в Латвии. В этом мнении сошлись композитор Зигмар Лиепиньш, психотерапевт Нилс Сакс Константинов, предприниматель Нормундс Бергс и социолог Арнис Кактиньш.

«Стоит только появиться какому-то крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся и падаем!» — отметил Кактиньш.

В передаче TV24 “Kārtības rullis” Сакс Константинов подчеркнул, что этот случай — лишь иллюстрация того, как в Латвии обстоят дела во многих сферах. По его словам, в стране ощущается неспособность эффективно управлять и принимать решения. Он добавил, что политике остро не хватает интеллигентных людей.

Эксперт в области IT Нормундс Бергс напомнил, что программирование системы для муниципальных выборов начали всего за год до голосования. По его мнению, это было слишком поздно. «Времени, чтобы разработать нормальную систему, просто не было. Все решения у нас принимаются так: три года идут на контракты, согласования и делёж денег, а на само программирование остаётся всего год», — заявил Бергс. Он сравнил темпы работы латвийского госаппарата с временами Средневековья: «Если смотреть с позиции системы госуправления, мы живём как пятьсот лет назад». По его мнению, следовало бы честно признать, что подсчитывать голоса придётся вручную. Технологически государство к этому было не готово.

Арнис Кактиньш риторически спросил: «Стоит появиться какому-то крупному проекту — и мы снова спотыкаемся. Всё это очень по-латышски! Интересно, были ли за последние годы у нас успешные большие проекты, или все проваливались?»

Композитор Зигмар Лиепиньш вспомнил, как годами обсуждается вопрос о строительстве концертного зала, и выразил сомнение, сможет ли коалиция Рижской думы вообще просуществовать. С иронией он добавил: «После этих выборов либо националы пойдут на прайд, либо прогрессивные наденут приевитес. Если этого не случится — заберу свои слова обратно».

Лиепиньш также высказался о нынешней избирательной системе: по его мнению, избиратели должны иметь возможность голосовать за конкретного мэра. «Люди пойдут за лидером. Скажем, есть семь кандидатов на пост мэра — тот, кто победил, формирует свою команду. Тогда и вся эта IT технологии вообще отпадут», — считает Лиепиньш, полагая, что такая система была бы гораздо эффективнее нынешней.

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