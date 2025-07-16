Стихия всё злее, ущерб всё больше: в Латвии выплаты от погодных катастроф выросли в 7 раз

Компания ERGO сообщает: количество страховых случаев, связанных с природными стихиями, выросло почти в три раза — с 159 до 487. А общая сумма выплат увеличилась в 7 раз, превысив 1,57 млн евро.

Схожая картина у BALTA: рекордные убытки были зафиксированы после града 7 августа 2023 года (более 5 млн евро), а уже летом 2024-го новая буря принесла почти 3000 заявлений и 5,6 млн евро убытков.

По данным IF, особенно страдают автомобили: за 5 лет число обращений по повреждённым авто выросло на 50%, а средняя выплата превысила 3000 евро. Один только случай с подземной парковкой в Риге, затопленной бурей Кирстия, стоил компании 130 000 евро — ремонт трёх авто оказался экономически нецелесообразен.

Эксперты предупреждают: разрушительная сила стихии в Латвии больше не исключение, а новая норма — и это будет стоить всё дороже.