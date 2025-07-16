Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Июля Завтра: Estere, Hermine
Доступность

Стихия всё злее, ущерб всё больше: в Латвии выплаты от погодных катастроф выросли в 7 раз

tv3.lv 16 июля, 2025 09:53

Бизнес 0 комментариев

LETA

Природные катастрофы в Латвии становятся не только регулярными, но и всё более разрушительными. Страховые компании фиксируют стремительный рост убытков: если в 2019 году по таким случаям выплачивалось менее четверти миллиона евро, то в 2024 году суммы уже превысили полтора миллиона.

Компания ERGO сообщает: количество страховых случаев, связанных с природными стихиями, выросло почти в три раза — с 159 до 487. А общая сумма выплат увеличилась в 7 раз, превысив 1,57 млн евро.

Схожая картина у BALTA: рекордные убытки были зафиксированы после града 7 августа 2023 года (более 5 млн евро), а уже летом 2024-го новая буря принесла почти 3000 заявлений и 5,6 млн евро убытков.

По данным IF, особенно страдают автомобили: за 5 лет число обращений по повреждённым авто выросло на 50%, а средняя выплата превысила 3000 евро. Один только случай с подземной парковкой в Риге, затопленной бурей Кирстия, стоил компании 130 000 евро — ремонт трёх авто оказался экономически нецелесообразен.

Эксперты предупреждают: разрушительная сила стихии в Латвии больше не исключение, а новая норма — и это будет стоить всё дороже.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 16.07.2025
С начала года отменено 740 автобусных рейсов
Bitnews.lv 5 часов назад
Сетевики обещают не повышать тариф на передачу электричества ещё два года
Bitnews.lv 6 часов назад
Космос: дыра — это нора
Sfera.lv 6 часов назад
Гроза в Риге?
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: будет дождик босоногий по земле бежать
Sfera.lv 7 часов назад
Литовская пограничная овчарка задержала мигрантов в Латвии
Bitnews.lv 7 часов назад
«Rīgas satiksme» надеется на деньги ЕС
Bitnews.lv 8 часов назад
Туризм: до Латвии не доехать…
Sfera.lv 9 часов назад

Жуткий пожар на фестивале в Бельгии мог бы стоить жизни десяткам тысяч людей. Но обошлось (ВИДЕО)

Важно 21:53

Важно 0 комментариев

Масштабный пожар полностью уничтожил главную сцену бельгийского фестиваля Tomorrowland, поставив под сомнение возможность проведения мероприятия.

Масштабный пожар полностью уничтожил главную сцену бельгийского фестиваля Tomorrowland, поставив под сомнение возможность проведения мероприятия.

Читать
Загрузка

Дожди и днем и ночью: погода в четверг

Новости Латвии 20:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг днём во многих районах Латвии пройдёт кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг днём во многих районах Латвии пройдёт кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

«Дождь» выиграл суд об аннулировании лицензии в Латвии

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

Административный окружной суд признал противоправным решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь" ("TV Rain"), работающего в эмиграции.

Административный окружной суд признал противоправным решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь" ("TV Rain"), работающего в эмиграции.

Читать

Андрей Козлов: «Приехал блогер — и мы опять недовольны. Так кого мы вообще ждём в этой стране?»

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Вот приехал в Латвию один из самых популярных блогеров мира — iShowSpeed. У него миллионы подписчиков, он снимает контент, который смотрит вся мировая молодёжь. Он заехал в Ригу — не просто так, а в рамках совместного пиара стран Балтии. И что в ответ? Волна критики. Мол, «как он себя вёл», «что он танцевал у Памятника свободы», «какой это позор».

Вот приехал в Латвию один из самых популярных блогеров мира — iShowSpeed. У него миллионы подписчиков, он снимает контент, который смотрит вся мировая молодёжь. Он заехал в Ригу — не просто так, а в рамках совместного пиара стран Балтии. И что в ответ? Волна критики. Мол, «как он себя вёл», «что он танцевал у Памятника свободы», «какой это позор».

Читать

Российские беспилотники атаковали завод польской компании в Виннице: что там производят?

Важно 19:42

Важно 0 комментариев

Российские беспилотники атаковали завод польской компании Barlinek Group в украинской Виннице. Несколько человек получили ранения и ожоги в результате атаки, которую назвали "целенаправленной", сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Российские беспилотники атаковали завод польской компании Barlinek Group в украинской Виннице. Несколько человек получили ранения и ожоги в результате атаки, которую назвали "целенаправленной", сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Читать

«Пока еще есть время, нужно разобраться с нашими коллаборационистами»: что предлагает Нацблок?

Латышские СМИ 19:27

Латышские СМИ 0 комментариев

Мэр Огре Эгил Хелманис на страницах pietiek.com порадовался тому факту, что у судьи Улдиса Крастиньша отобрали Крест Заслуг. По словам представителя Нацблока, так и нужно поступать с коллаборационистами.

Мэр Огре Эгил Хелманис на страницах pietiek.com порадовался тому факту, что у судьи Улдиса Крастиньша отобрали Крест Заслуг. По словам представителя Нацблока, так и нужно поступать с коллаборационистами.

Читать

«Урок для всех, включая меня»: Вейонис извинился за шоу у памятника Свободы

Важно 19:14

Важно 0 комментариев

Как уже сообщал press.lv, в рамках своего европейского тура Латвию посетил американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed. У него более 42 миллионов подписчиков на YouTube, TikTok и других платформах. Одним из направлений его контента являются путешествия, о которых он рассказывает в прямых трансляциях, общаясь с миллионами зрителей в режиме реального времени. Местом встречи со своими поклонниками в Риге интернет-звезда выбрал площадь у Памятника Свободы...

Как уже сообщал press.lv, в рамках своего европейского тура Латвию посетил американский стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший, более известный как IShowSpeed. У него более 42 миллионов подписчиков на YouTube, TikTok и других платформах. Одним из направлений его контента являются путешествия, о которых он рассказывает в прямых трансляциях, общаясь с миллионами зрителей в режиме реального времени. Местом встречи со своими поклонниками в Риге интернет-звезда выбрал площадь у Памятника Свободы...

Читать