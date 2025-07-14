Станут ли яйца дешевле: прогнозы экспертов

Латвийские производители яиц достаточно сильны, чтобы обеспечивать не только свою страну, но и экспортировать продукцию. Поэтому с точки зрения производства латвийский рынок мог бы, по крайней мере, внешне быть самодостаточным, но, поскольку мы живем в условиях открытой рыночной экономики, на нас влияют внешние факторы, связанные как с ценообразованием - цены на зерно и энергоносители, цены на готовую продукцию на мировом рынке.

Именно последний фактор оказался решающим в этом году. Вспышка птичьего гриппа за Атлантическим океаном привела к стремительному росту цен на яйца не только на полках магазинов Северной Америки, но и остро ощущалась здесь, в Латвии.

За год яйца на полках латвийских магазинов подорожали на 20,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Однако общий и устойчивый рост цен на яйца "не обязателен". Вспышка птичьего гриппа в США в этом году вызвала общий рост цен на яйца во всем мире, но после роста на несколько сотен процентов цены на яйца вернулись к прежнему уровню примерно годичной давности.

Чтобы узнать, последует ли за падением цен в США снижение и в Латвии, журналисты обратились к одному из крупнейших производителей региона и к нескольким розничным сетям.

"Как крупному участнику рынка, нам было бы неэтично комментировать рыночные цены, а в розничной торговле они регулируются торговыми сетями. Однако как частное лицо я уже вижу, что рынок успокоился, и цены начали немного снижаться", - говорит Томс Аушкапс, член правления "Balticovo".

"Задача производителя - обеспечить максимально конкурентоспособные цены не только в Латвии, но и за рубежом. Стоит отметить, что около 70% производимых нами яиц мы продаем за пределами Латвии", - добавил он.

Торговцы также отмечают "охлаждение" цен на яйца. "Сейчас мы наблюдаем, что цены на яйца стабилизировались и постепенно возвращаются к уровню, который был до Пасхи и вспышки птичьего гриппа. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем цены останутся на текущем уровне", - комментирует перспективы представитель "Maxima Latvija" Лиене Дупате-Угуле.

(Tvnet.lv)