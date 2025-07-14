Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Станут ли яйца дешевле: прогнозы экспертов

© LETA 14 июля, 2025 11:14

Новости Латвии 0 комментариев

Весной на фоне общего подорожания продуктов питания особое внимание было уделено стремительному росту цен на яйца, связанному с распространением птичьего гриппа в Северной Америке. " TVNET Bizness" рассказывает о текущей ситуации на рынке яиц и о том, как она может повлиять на латвийских потребителей.

Латвийские производители яиц достаточно сильны, чтобы обеспечивать не только свою страну, но и экспортировать продукцию. Поэтому с точки зрения производства латвийский рынок мог бы, по крайней мере, внешне быть самодостаточным, но, поскольку мы живем в условиях открытой рыночной экономики, на нас влияют внешние факторы, связанные как с ценообразованием - цены на зерно и энергоносители, цены на готовую продукцию на мировом рынке.

Именно последний фактор оказался решающим в этом году. Вспышка птичьего гриппа за Атлантическим океаном привела к стремительному росту цен на яйца не только на полках магазинов Северной Америки, но и остро ощущалась здесь, в Латвии.

За год яйца на полках латвийских магазинов подорожали на 20,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Однако общий и устойчивый рост цен на яйца "не обязателен". Вспышка птичьего гриппа в США в этом году вызвала общий рост цен на яйца во всем мире, но после роста на несколько сотен процентов цены на яйца вернулись к прежнему уровню примерно годичной давности.

Чтобы узнать, последует ли за падением цен в США снижение и в Латвии, журналисты обратились к одному из крупнейших производителей региона и к нескольким розничным сетям.

"Как крупному участнику рынка, нам было бы неэтично комментировать рыночные цены, а в розничной торговле они регулируются торговыми сетями. Однако как частное лицо я уже вижу, что рынок успокоился, и цены начали немного снижаться", - говорит Томс Аушкапс, член правления "Balticovo".

"Задача производителя - обеспечить максимально конкурентоспособные цены не только в Латвии, но и за рубежом. Стоит отметить, что около 70% производимых нами яиц мы продаем за пределами Латвии", - добавил он.

Торговцы также отмечают "охлаждение" цен на яйца. "Сейчас мы наблюдаем, что цены на яйца стабилизировались и постепенно возвращаются к уровню, который был до Пасхи и вспышки птичьего гриппа. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем цены останутся на текущем уровне", - комментирует перспективы представитель "Maxima Latvija" Лиене Дупате-Угуле.

(Tvnet.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:55 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Латвии нужен прокурор
Sfera.lv 13 часов назад
Liepājas autobusu parks отменил 11 рейсов из-за нехватки водителей
Bitnews.lv 13 часов назад
Ученые ищут золотистый боровик — просят помощи грибников
Bitnews.lv 14 часов назад
Дизелёк нынче не дёшев…
Sfera.lv 15 часов назад
Эстония: театр больше не русский
Sfera.lv 15 часов назад
Литовские собаки стерегут Латвию
Sfera.lv 15 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать