США встали «на паузу» — в стране остановлена работа правительства

С полуночи по Вашингтону (7:00 по Латвии) остановлена работа всех структур, которые не относятся к критически важным. Продолжают действовать только армия, полиция, службы безопасности и авиационные диспетчеры. Остальные федеральные служащие либо вынуждены работать без зарплаты, либо отправлены в отпуск.

Политический тупик

Поводом стал спор между республиканцами и демократами за проект бюджета. У республиканцев в Сенате 53 места, но для принятия закона о временном финансировании требовалось 60 голосов. Без поддержки демократов проголосовать не удалось. Демократы использовали ситуацию, чтобы добиться уступок в сфере здравоохранения. Республиканцы отказались идти на компромисс, и процесс зашёл в тупик.

Президент Дональд Трамп в ответ пригрозил, что на этот раз речь может идти не только о временных остановках. По его словам, при затяжном кризисе возможны «массовые и необратимые увольнения» в федеральных структурах.

Четвёртый шатдаун при Трампе

Ситуация для американцев не нова: подобные кризисы уже были в 2013 году при Бараке Обаме и трижды при Дональде Трампе в его первый срок. Тогда рекордным стал шатдаун 2018–2019 годов, когда правительство не работало 35 дней. Однако нынешний отличается более жёсткой риторикой и прямыми угрозами сокращений.

Эксперты отмечают, что в прошлые разы речь шла о временных «furlough» — вынужденных отпусках без оплаты, после которых работники возвращались к своим обязанностям и получали компенсацию. Теперь Белый дом требует от агентств готовить планы сокращений, что может означать реальные увольнения.

Последствия для экономики

Финансовые рынки внимательно следят за ситуацией. Министерство труда предупредило, что могут задержаться ключевые отчёты, включая данные по безработице и инфляции. Эти показатели напрямую влияют на решения Федеральной резервной системы о процентных ставках.

Под ударом оказалась и авиационная отрасль. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что более 11 тысяч сотрудников могут быть отправлены домой. При этом авиадиспетчеры и службы безопасности продолжат работать, но без оплаты. В результате возможны задержки и перебои в полётах.

Сверхдержава на паузе

Шатдаун в США имеет символический эффект. Страна, которая претендует на лидерство в мире, оказывается неспособной обеспечить работу собственного правительства. Для союзников и противников Вашингтона это сигнал о глубокой политической поляризации.

«Америка снова показывает, что её демократическая система зашла в тупик», — пишут местные комментаторы. Внутри страны это вызывает недовольство среди сотен тысяч госслужащих, для которых шатдаун означает потерю зарплаты и неопределённость.

Что дальше

Обе партии вынуждены вернуться к переговорам. Республиканцы настаивают на своём проекте бюджета, демократы требуют гарантий по медицине и социальным программам. Чем дольше продолжается шатдаун, тем выше будут его издержки для экономики и международного имиджа США.