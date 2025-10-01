Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США встали «на паузу» — в стране остановлена работа правительства

Редакция PRESS 1 октября, 2025 14:47

Мир 0 комментариев

США снова столкнулись с остановкой работы правительства. Впервые с 2018 года Конгресс не смог договориться о временном финансировании, и с 1 октября федеральные учреждения фактически закрыты.

С полуночи по Вашингтону (7:00 по Латвии) остановлена работа всех структур, которые не относятся к критически важным. Продолжают действовать только армия, полиция, службы безопасности и авиационные диспетчеры. Остальные федеральные служащие либо вынуждены работать без зарплаты, либо отправлены в отпуск.

Политический тупик
Поводом стал спор между республиканцами и демократами за проект бюджета. У республиканцев в Сенате 53 места, но для принятия закона о временном финансировании требовалось 60 голосов. Без поддержки демократов проголосовать не удалось. Демократы использовали ситуацию, чтобы добиться уступок в сфере здравоохранения. Республиканцы отказались идти на компромисс, и процесс зашёл в тупик.

Президент Дональд Трамп в ответ пригрозил, что на этот раз речь может идти не только о временных остановках. По его словам, при затяжном кризисе возможны «массовые и необратимые увольнения» в федеральных структурах.

Четвёртый шатдаун при Трампе
Ситуация для американцев не нова: подобные кризисы уже были в 2013 году при Бараке Обаме и трижды при Дональде Трампе в его первый срок. Тогда рекордным стал шатдаун 2018–2019 годов, когда правительство не работало 35 дней. Однако нынешний отличается более жёсткой риторикой и прямыми угрозами сокращений.

Эксперты отмечают, что в прошлые разы речь шла о временных «furlough» — вынужденных отпусках без оплаты, после которых работники возвращались к своим обязанностям и получали компенсацию. Теперь Белый дом требует от агентств готовить планы сокращений, что может означать реальные увольнения.

Последствия для экономики
Финансовые рынки внимательно следят за ситуацией. Министерство труда предупредило, что могут задержаться ключевые отчёты, включая данные по безработице и инфляции. Эти показатели напрямую влияют на решения Федеральной резервной системы о процентных ставках.

Под ударом оказалась и авиационная отрасль. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заявило, что более 11 тысяч сотрудников могут быть отправлены домой. При этом авиадиспетчеры и службы безопасности продолжат работать, но без оплаты. В результате возможны задержки и перебои в полётах.

Сверхдержава на паузе
Шатдаун в США имеет символический эффект. Страна, которая претендует на лидерство в мире, оказывается неспособной обеспечить работу собственного правительства. Для союзников и противников Вашингтона это сигнал о глубокой политической поляризации.

«Америка снова показывает, что её демократическая система зашла в тупик», — пишут местные комментаторы. Внутри страны это вызывает недовольство среди сотен тысяч госслужащих, для которых шатдаун означает потерю зарплаты и неопределённость.

Что дальше
Обе партии вынуждены вернуться к переговорам. Республиканцы настаивают на своём проекте бюджета, демократы требуют гарантий по медицине и социальным программам. Чем дольше продолжается шатдаун, тем выше будут его издержки для экономики и международного имиджа США.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

