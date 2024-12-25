Срочно: пассажирский самолёт Баку-Грозный упал в Казахстане (ВИДЕО)

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в Актау в Казахстане, куда он был перенаправлен из-за тумана. На борту находилось 67 человек. По предварительным данным, 28 человек выжили. Среди возможных причин крушения называют столкновение со стаей птиц и техническую неисправность, сообщает русская служба Би-би-си.

Самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вылетел из Баку в 07:55 по местному времени, выполняя рейс AHY8243 в Грозный. Как сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Грозного, из-за тумана рейс направили в Махачкалу, а затем в Актау.

В нескольких километрах от казахстанского аэропорта самолет потерпел крушение. При столкновении начался пожар, который вскоре был потушен.

На борту было 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания утверждает, что детей среди них не было.

По данным МЧС Казахстана, выжили 28 человек. 9 их них, по данным РИА Новости, находятся в тяжелом состоянии. Среди выживших — девочки 2003 и 2008 года рождения, пишет в своем инстаграме детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева. Они находятся в больнице.

Минздрав Казахстана направил в Актау борт санитарной авиации с хирургами и травматологами.

На месте крушения обнаружены тела 4 погибших, передает Kazinform со ссылкой на областное управление здравоохранения.

По предварительным данным Министерства транспорта Казахстана, на борту было 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Киргизии.

После крушения самолет развалился на части, хвостовой отсек отсоединился и перевернулся, сообщает РБК. Как следует из фотографий и видео происшествия, выжившие находились именно в хвостовой части самолета.

По факту происшествия в Казахстане возбуждено уголовное дело.

Авиакомпания заявила, что причиной крушения стало попадание в двигатели стаи птицы, передает Sputnik Азербайджан. В то же время источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщает, что в качестве главной версии рассматривается отказ одной из основных систем. Экипаж подал сигнал бедствия перед тем, как пропасть с радаров.

Пресс-секретарь «Росавиации» Артем Кореняко также говорит о версии с птицами. По предварительным данным, «после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение „идти" на запасной аэродром — им был выбран Актау».

Embraer E190AR, потерпевший крушение, был введен в эксплуатацию 11 лет назад. Согласно открытым данным, все это время борт принадлежал AZAL и ее дочке Buta Airways.