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Срочно: пассажирский самолёт Баку-Грозный упал в Казахстане (ВИДЕО)

Редакция PRESS 25 декабря, 2024 09:41

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Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в Актау в Казахстане, куда он был перенаправлен из-за тумана. На борту находилось 67 человек. По предварительным данным, 28 человек выжили. Среди возможных причин крушения называют столкновение со стаей птиц и техническую неисправность, сообщает русская служба Би-би-си.
 
Самолет Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вылетел из Баку в 07:55 по местному времени, выполняя рейс AHY8243 в Грозный. Как сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Грозного, из-за тумана рейс направили в Махачкалу, а затем в Актау.
 
В нескольких километрах от казахстанского аэропорта самолет потерпел крушение. При столкновении начался пожар, который вскоре был потушен.
 
На борту было 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа. Авиакомпания утверждает, что детей среди них не было.
 
По данным МЧС Казахстана, выжили 28 человек. 9 их них, по данным РИА Новости, находятся в тяжелом состоянии. Среди выживших — девочки 2003 и 2008 года рождения, пишет в своем инстаграме детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева. Они находятся в больнице.
 
Минздрав Казахстана направил в Актау борт санитарной авиации с хирургами и травматологами.
 
На месте крушения обнаружены тела 4 погибших, передает Kazinform со ссылкой на областное управление здравоохранения.
 
По предварительным данным Министерства транспорта Казахстана, на борту было 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Киргизии.
 
После крушения самолет развалился на части, хвостовой отсек отсоединился и перевернулся, сообщает РБК. Как следует из фотографий и видео происшествия, выжившие находились именно в хвостовой части самолета.
 
По факту происшествия в Казахстане возбуждено уголовное дело.
 
Авиакомпания заявила, что причиной крушения стало попадание в двигатели стаи птицы, передает Sputnik Азербайджан. В то же время источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщает, что в качестве главной версии рассматривается отказ одной из основных систем. Экипаж подал сигнал бедствия перед тем, как пропасть с радаров.
 
Пресс-секретарь «Росавиации» Артем Кореняко также говорит о версии с птицами. По предварительным данным, «после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение „идти" на запасной аэродром — им был выбран Актау».
 
Embraer E190AR, потерпевший крушение, был введен в эксплуатацию 11 лет назад. Согласно открытым данным, все это время борт принадлежал AZAL и ее дочке Buta Airways.
 
ФОТО scanpix.ee

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