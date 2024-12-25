Срочно: пассажирский самолёт Баку-Грозный упал в Казахстане (ВИДЕО)

В своем рождественском послании архиепископ Рижский и Латвийский Янис Ванагс призывает всех посмотреть на себя со стороны и увидеть гораздо больше, чем кажется.
В своем рождественском послании архиепископ Рижский и Латвийский Янис Ванагс призывает всех посмотреть на себя со стороны и увидеть гораздо больше, чем кажется.
Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.
Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.
Основной причиной столкновений на парковках является неумелое или неосторожное вождение задним ходом, чаще всего, когда автомобиль выезжает с парковки и не наблюдает за окружающим движением транспорта, сообщили представители страховой компании "Эрго".
Основной причиной столкновений на парковках является неумелое или неосторожное вождение задним ходом, чаще всего, когда автомобиль выезжает с парковки и не наблюдает за окружающим движением транспорта, сообщили представители страховой компании "Эрго".
До 20 января 2025 года будет проводиться опрос жителей Бауского муниципалитета с целью выбора нового названия для улицы Пушкина в Иецаве, сообщили агентству LETA.
До 20 января 2025 года будет проводиться опрос жителей Бауского муниципалитета с целью выбора нового названия для улицы Пушкина в Иецаве, сообщили агентству LETA.
Российский сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море между Испанией и Алжиром, пишет издание La Verdad. Двое из шестнадцати моряков пропали без вести, пишет "Дойче велле".
Российский сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море между Испанией и Алжиром, пишет издание La Verdad. Двое из шестнадцати моряков пропали без вести, пишет "Дойче велле".
Янис Тимма добровольно ушел из жизни 17 декабря. Баскетболист покончил с собой в хостеле, который находится неподалеку от дома Анны Седоковой. Стало известно, где и когда простятся со спортсменом, сообщает Стархит.
Янис Тимма добровольно ушел из жизни 17 декабря. Баскетболист покончил с собой в хостеле, который находится неподалеку от дома Анны Седоковой. Стало известно, где и когда простятся со спортсменом, сообщает Стархит.
Архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич желает на Рождество всем верующим сохранять верность призванию и миссии своей жизни.
Архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич желает на Рождество всем верующим сохранять верность призванию и миссии своей жизни.