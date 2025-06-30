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Средняя рыночная цена электроэнергии на прошлой неделе снизилась на 36%

© LETA 30 июня, 2025 16:37

Новости Латвии 0 комментариев

На прошлой неделе средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве снизилась на 36% - до 23,52 евро за мегаватт-час (Мвт/ч), сообщили агентству ЛЕТА представители АО "Latvenergo".

В Эстонии средняя рыночная цена электроэнергии снизилась на 43% - до 17,16 евро за МВт/ч.

Цена в системе "Nord Pool" сократилась на 15% и составила 15,84 евро за МВт/ч.

Изменение цен на электроэнергию в странах Балтии обусловлено повышением на 13% выработки ветряных станций. Дополнительное понижающее влияние оказало сокращение потребления на 5%.

Общий импорт энергии в страны Балтии вырос на 23%, в том числе импорт из Финляндии - на 38%, что связано с возобновлением работы межгосударственного соединения "Estlink 2", которое из-за повреждения не было задействовано с 25 декабря 2024 года.

По причине повышения на 9% объема выработки ветростанций снизились оптовые цены на электроэнергию в Скандинавии. При этом доступность атомных электростанций (АЭС) увеличилась до 75%.

Потребление электроэнергии в регионе "Nord Pool" составило 6652 гигаватт-часа (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии составили 7319 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии сократилось на 5% и составило 425 ГВт/ч. Количество потребленной в Латвии электроэнергии было на 10% меньше, чем неделей ранее, - 102 ГВт/ч. В Эстонии потребление сократилось на 4% - до 131 ГВт/ч, а в Литве было потреблено 192 ГВт/ч электроэнергии, что меньше на 3% по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 8% - всего было произведено 361 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 13% меньше по сравнению с предыдущей неделей - 81 ГВт/ч. В Эстонии выработка сократилась на 21% и составила 73 ГВт/ч, а в Литве в производстве электроэнергии практически не было изменений - оно составило 207 ГВт/ч.

На прошлой неделе объем выработки по отношению к потреблению в Латвии составил 79%, в Эстонии - 56%, а в Литве - 108%. В странах Балтии было произведено 85% потребляемой в регионе электроэнергии.

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