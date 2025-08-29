Советские многоэтажки Риги по-прежнему в цене: где и почём сейчас квартиры?

Новое жилье появляется, но его количество пока действительно невелико, и оно в основном сконцентрировано в Риге и Рижском районе.

Сейчас прогнозируется, что если Латвию и всю Балтию не затронут сильные геополитические или экономические потрясения, то в ближайшем будущем активность на рынке жилья будет расти.

В июле этого года средняя стоимость серийных квартир в рижских микрорайонах составляла 862 евро за квадратный метр.

Существенных изменений цен по сравнению с июнем не наблюдалось, сообщила компания по недвижимости "Arco Real Estate".

При этом самая высокая цена серийных квартир в июле была зафиксирована на Тейке, где она составляла 1071 евро/кв. м, а самая низкая - 652 евро - в Болдерае, и такая картина наблюдается уже долгое время.

Отмечается также, что в июле текущего года цены были в среднем на 47% ниже, чем 1 июля 2007 года, когда средняя цена неотремонтированной серийной квартиры достигла самого высокого фиксированного уровня - 1620 евро/кв. м.

Следует также учитывать, что при сделках купли/продажи на цены могут повлиять различные другие факторы, например, то, насколько продавец спешит продать жилье, и то, насколько покупатель хочет приобрести именно конкретную квартиру.

(Diena)