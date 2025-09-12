Совет по конкуренции препятствует снижению тарифов на тепло

Предприниматель Анджей Пятецкий считает это решение ошибочным и возлагает ответственность не только на Совет по конкуренции, но и на Министерство экономики.

«Достаточно странное решение — запрещать продавать тепло по существенно более низким тарифам, ведь это напрямую влияет на расходы населения. Доходы жителей особенно не растут, а затраты на отопление зимой составляют одну из крупнейших статей коммунальных платежей. Министерство должно вмешаться и защитить интересы потребителей», — подчеркнул Пятецкий.

Ранее заместитель председателя Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Майрита Лусе заявила, что значительное снижение тарифов возможно только при более рациональном использовании остаточного тепла. Однако, по её словам, решить проблему силами одной компании Rīgas siltums и в краткосрочной перспективе невозможно. Для достижения ощутимого снижения тарифов требуется сотрудничество между Советом по конкуренции, регулятором, Министерством экономики, Рижской думой и Rīgas siltums.